آرش جواهری : اسپانسرها در مزرعه ادبیات بذری نمی پاشند

این نویسنده درگفتگو با خبرنگارمهر، با بیان این مطلب افزود : جوایزادبی درادبیات جریان سازهستند ، جریانی که به نویسنده فرصت می دهد تا اثرش را درمعرض قضاوت گسترده تری قرار بدهد .

آرش جواهری تصریح کرد : چون کشورهای جهان سوم برنامه ریزی خاصی ندارند ، جریانها با تلاشهای مرزی به نتیجه می رسند و چون ارگانهای دولتی حمایت ازجریانهایی را به عهده می گیرند که نتیجه برگشت سیاسی داشته باشد ، لذا نویسنده هم می داند که از این چاه تنها به اندازه رفع تشنگی می توان آب نوشید .

نویسنده رمادی اظهار داشت : هرچند هیچ نویسنده ای حمایت های مالی جوایز را رد نمی کند ، اما این را هم می داند که در مملکت ما جوایز ، خود را با مکافات از امسال به سال بعد می کشانند ، اسپانسرهای غیر فرهنگی هم چون جایی خرج می کنند که ازآن درآمد داشته باشند در این مزرعه بذری نمی پاشند .

وی یادآور شد : نویسنده دوست دارد ویژگی ها ، ترفندها و رمزهای اثرش کشف شود .



گفتنی است آرش جواهری سال گذشته به خاطر رمان " تندیس بهترین رمان متفاوت را از انجمن مطالعاتی واو اخذ کرد ، وی همچنین رمانی با نام "درکات " را آماده چاپ دارد .