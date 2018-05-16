محسن جلیلی مدیر بخش موسیقی هنر و ادبیات موسسه «هلال» در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان مجموعه مناجات خوانی با صدای مسعود کهریزی به نام «مژده رحمت» منتشر می شود. قطعات این مجموعه در دستگاه های ابوعطا، بیات ترک، سه گاه و شور که دستگاه های مناسبی در حوزه مناجات خوانی است، کار شده اند.

وی ادامه داد: در این مجموعه تلاش شده ضمن استفاده از آثار شاعران صاحب سبک در حوزه مناجات خوانی، آثار به موسیقی ردیف دستگاهی ایران نزدیکی بیشتری داشته باشد و تصور می کنم با در نظر گرفتن این ویژگی ها مخاطبان می توانند از اثر جدیدی برای این ماه عزیز استفاده کنند که لحظات معنوی آرام بخشی را برای آنها رقم خواهد زد.

مدیر بخش موسیقی موسسه هنر و ادبیات موسسه «هلال» همچنین از انتشار مجموعه «آتش مهر» خبر داد و گفت: این مجموعه که در قالب کتاب صوتی با موسیقی های انتخابی در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد برگرفته از مجموعه «آتش مهر» به قلم استاد غلامرضا سازگار است که با روایت حجت الاسلام فتحی برای مخاطبان عرضه می شود. تمامی کارهای مربوط به انتشار این مجموعه نیز انجام گرفته و تا چند روز دیگر همزمان با ماه مبارک رمضان منتشر خواهد شد.

جلیلی در پایان بیان کرد: مناجات خوانی غالبا مخاطبان خاصی دارد ولی در تولید این دو اثر تلاش کردیم علاوه بر مخاطبان خاص رضایت عموم مخاطبان و علاقه مندان موسیقی را جلب کنیم.