متمم فرسایشی

به گزارش خبرگزاری مهر، رزنامه سرمایه در ستون "نگاه " در شماره امروز خود به قلم غلامرضا تاجگردون نوشته است: اهل فن به خوبی می دانند زمانی که متمم بودجه تقدیم مجلس می شود، اولین تغییری که در قانو بودجه اعمال می شود به تغییر ماده واحده قانون بودجه باز می گردد . این در حالی است که در متمم بودجه هیچ اشاره ای به تغییر ماده واحده نشده و از این رو مجلس پیرامون تغییر ماده واحده که جنبه الزامی دارد، بلاتکلیف است.

نکته دوم به اصلاح جداول چهارو هشت قانون برنامه مربوط می شود. در واقع این جداول باید ضمیمه این لایحه شده باشد و اگر تا به حال نیز این کار صورت نگرفته، دولت باید اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد تا مشخص شود طی یکی دو سال اخیر چه مسایلی بر جداول چهار و هشت گذشته تا بر اساس آن بتوان ترازهای مالی را بهتر محاسبه کرد. جداول چهار و هشت نشان دهنده میزان مصرف و برداشت دولت از درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی را نشان می دهد.

بر اساس برنامه توسعه چهارم برای برداشت از حساب ذخیره ارزی، دولت تا سقف مشخصی مجوز دارد و در طول دو سال گذشته اصلاحاتی در این زمینه نیز به عمل آمده است. با توجه به تصمیم دولت در مورد تامین مالی متمم بودجه سال 85 از محل حساب ذخیره ارزی به میزان 2500 میلیارد تومان باید مشخص شود که در نهایت چه رقمی در جداول چهار و هشت باقی خواهد ماند.

همان گونه که در مصوبه مجلس نیز ذکر شده است از مجموع سه هزار میلیارد تومان اعتبار لازم برای متمم بودجه 500/2 میلیارد تومان از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و 500 میلیارد تومان نیز از طریق فروش سهام شرکت های دولتی باید تامین شود. فروش سهام شرکت های دولتی به دو شکل امکان پذیر است.

1- مبالغی که به برخی از موسسات مانند سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی و شهرداری ها باعث دیون پرداخت می شود.

2- عواید فروش سهامی که هزینه های دولت از آن طریق تامین می شود. در قانون بودجه حدود 700 میلیارد تومان برای درآمد دولت از طریق فروش سهام شرکت های دولتی تخصیص داده شده است و بر اساس گزارشات غیررسمی حدود 300 تا 400 میلیارد تومان آن در 10 ماه گذشته به فروش رسیده است بنابراین پذیرش فرض تامین 500 میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت های دولتی بسیار دشوار به نظر می رسد.

فارغ از بحث هایی که درباره برداشت از حساب ذخیره ارزی همواره مطرح بوده برداشتی به میزان 500/2 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین بودجه دولت یک روش جدیدی را مطرح می کند زیرا در متمم بودجه ذکر شده که 1500 میلیارد تومان از مجموع 500/2 میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه به حساب خزانه واریز شود.

گزارش مالی 9 ماهه ای که از طرف وزارت اقصاد ارایه شده بود، نشانی می داد که غریب به 78 درصد از اعتبارات به طرح های عمرانی تخصیص داده شده است ، از آنجا که بین اعتباری که سازمان برنامه برای یک طرح تخصیص می دهد و پرداختی خزانه همواره 10 تا 15 درصد اختلاف وجود دارد و بین پرداختی خزانه و هزینه کرد ذی حساب ها نیز همواره حدود 20 درصد اختلاف وجود دارد، به نظر می رسد که علاوه بر اعتباراتی که تا به حال به طرح های عمرانی تخصیص داده نشده، هنوز هم مبالغ قابل توجهی از بودجه مصوب جهت پرداخت به طرح های عمرانی در خزانه دولت باقی مانده است.

با توجه به این نکات، دولت باید پاسخ مناسبی به این سئوال ارایه دهد که چه اصراری وجود دارد که تا بهمن ماه مبلغ 1500 میلیارد تومان توسط بانک مرکزی از حساب ذخیره ارزی تبدیل به ریال شود و فشار تورمی آن بر اقتصاد کشور حاکم شود.

از این رو، به نظر می رسد، دولت برای جبران کمبودهای خود اگر به جای اجازه متمم، اجازه اصلاحیه را می گرفت، منافع بیشتری را برای اقتصاد کشور به بار می آورد.

نکته دیگری که در این رابطه قابل بررسی است به تخصیص اعتبارات متمم بودجه باز می گردد. بر اساس لایحه متممم بودجه، مقرر شده که 1500 میلیارد تومان از اعتبارات به طرحهای عمرانی و 1500 میلیارد تومان دیگر نیز به هزینه های جاری اختصاص یابد. این در حالی است که در لایحه بودجه سال 85 دولت مدعی شده بود که بودجه از لحاظ هزینه های جاری هیچ گونه کسری ندارد و به همین دلیل دولت در متمم بودجه، هزینه های جاری خود را افزایش نخواهد داد.

در خصوص اعتبارات عمرانی نیز این نکته قابل تامل است که یک هزار میلیارد تومان از اعتبارات به واردات مصالح و تجهیزت اختصاص یافته است.

این که دولت با این اقدام، قصد دارد اثر تورمی تبدیل دلار به ریال را از بین ببرد، نکته مثبتی تلقی می شود، ولی از این منظر که دولت روش منسوخی را که حداقل در بودجه ها برای رعایت سلامت کار مورد استفاده قرار نمی گرفت وارد دستور کرده، نمی توان مثبت ارزیابی کرد. در واقع، این روش در سال های جنگ مورد استفاده قرار می گرفت و برای طرح ها به جای پرداخت اعتبار، تجهیزات و ماشین آلات ارایه می شد که البته در گذشته نیز آثار مخرب آن را شاهد بودیم. در واقع نباید با به کارگیری این روش در نظام فنی اجرایی کشور که ساماندهی آن سالها زمان برده است، شکاف ایجاد کنیم، اگر چه تبدیل دلار به ریال کار درستی نیست ولی این مسئله دلیلی بر انجام کار نادرست تر نمی شود.

نکته بعدی به بحث بازپرداخت بدهی ها به سیستم بانکی و بازپرداخت اصل اوراق مشارکت طرح های آبی باز می گردد. هر چند پرداخت رقم 15 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی در عین کوچک بودن رقم، عمل شایسته ای تلقی می شود، ولی بازپرداخت بدهی به بانک ها آن هم در انتهای سال باید توجیهی قوی داشته باشد. نکته دوم نیز به بحث اوراق مشارکت بانکها مربوط می شود . قرار بر این بود که اوراق مشارکت در طرحهای آبی به گونه ای برنامه ریزی شود که بتواند اصل مبالغ اوراق مشارکت از منابع فصل آب تامین شود.

اگر این روال صورت بگیرد که از اصل بدهی های اوراق مشارکت از منابع حساب ذخیره ارزی تامین شود، خطاترین کاری است که در سیستم بودجه ای اقتصادمان انجام می دهیم. اگر دولت در همین ابتدا جلوی این عمل را بگیرد شایسته ترین کار است ، زیرا در سال های بعد ارقام آن به عدد بزرگی تبدیل خواهد شد که دستگاههای اجرایی ما دیگر به دنبال طرح های با توجیه اقتصادی نخواهند بود.