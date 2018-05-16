حجت الاسلام حمیدرضا مظاهری سیف، رئیس مؤسسه بهداشت معنوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ماه رمضان و چگونگی بهره برداری از اثرات و فضائل آن گفت: یکی از ویژگیهای ما انسانها این است که تغییرات ما به صورت تدریجی است، یعنی اگر بخواهیم به موفقیتی برسیم به تدریج به آن می رسیم و اگر بخواهیم سقوط کنیم به تدریج سقوط می کنیم. اگر بخواهیم حقیقتی را دریابیم، به تدریج به آن می رسیم و یا آن را در می یابیم و ... . خلاصه اینکه همه تغییراتی که در ما اتفاق می افتد روند تدریجی دارد.

وی با تأکید بر اینکه رمضان را باید از شعبان دریابیم، افزود: ماه رمضان، اوج معنوی است که ما هر ساله آن را تجربه می کنیم و قله اوج معنوی رمضان، شبهای قدر است، اما این طور نیست که ما بتوانیم به سادگی شبی بخوابیم و سحر بیدار شویم و به یکباره وارد ماه رمضان شویم و یا به نحوی صبح از خواب بیدار شویم یا روزی را پشت سر بگذاریم و وقتی شب شد، وارد قله شب قدر شویم، یعنی ورود به ماه رمضان و شب قدر هم به تدریج است، لذا خداوند متعال در تنظیم برنامه‌های دینی روند تدریجی تغییرات انسان را در نظر گرفته و ما را آرام آرام به اوج و قله‌های معنوی نزدیک می کند. در کنار فرصت‌های طلایی، فرصتهای نقره ای و برنزی هم وجود دارد که ما می‌توانیم کم کم در این مسیر اوج قدم برداریم و به آن قله‌ها نزدیک شویم. نقش ماه شعبان که پیش از ماه رمضان فرا می‌رسد و ما آن را تجربه می‌کنیم دقیقا همین حالت را دارد، ماه شعبان دامنه قله هایی است که قرار است در شبهای قدر به آن برسیم و از این جهت ماه بسیار ارزشمند و تأثیرگذاری است.

این محقق و نویسنده کشورمان تصریح کرد: ماه شعبان به رحمت و لطف الهی پیچیده شده و روزها و شبها و دقایق و ساعاتش پر از معجزات معنوی و فرصتهایی برای تغییر کردن و آماده شدن ماست، برای اینکه خودمان را بهتر بشناسیم و بتوانیم قدمی به خداوند نزدیکتر شویم. اگر از بهره های ماه شعبان خوب و درست استفاده شود، آن وقت می توانیم یک ماه رمضان خوبی را تجربه کرد. می توان یک شب قدر واقعا نورانی و سرشار از خیر و برکت را تجربه کرد. برای همین هر چه ما از ارزش ماه شعبان می خواهیم بگوئیم در واقع به دنبال تمام ارزشهایی است که درباره شب قدر و ماه مبارک رمضان گفته می شود، تابع آن است و به نوعی مقدمه و پیش‌قراول تجربه شبهای قدر و لحظات ماه رمضان، لحظات ارزشمند و کم نظیری است که در ماه شعبان تجربه می‌کنیم. میلادهای متعدد اهل بیت(ع) نشان می دهد که ما منتظریم از نظر روحی و روانی تغییر کنیم. برای اوج و سرور و بهجت معنوی آماده می شویم تا قلب ما در اثر ارتباط با خداوند سرشار از روشنایی، شادمانی و تجلیات معنوی شود.

وی با تأکید بر اینکه چندان نمی توان در مورد ماه شعبان صحبت کرد، باید آن را تجربه کرد و به آن توجه کرد، اذعان کرد: در این ماه باید سعی کنیم با دعاهایی که وارد شده و با روزه های مستحبی و اذکاری که برای این ماه هست که از همه مهمتر ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) است، خودمان را آماده کنیم و هم لحظات این ماه شعبان را بچشیم و هم آمادگی لازم را برای چشیدن و نوشیدن از چشمه‌هایی که در ماه شعبان می جوشد، را به دست بیاوریم.

مظاهری سیف با تأکید بر اینکه روزه در همه ادیان واجب بوده، گفت: روزه، ظاهرا بر طبق روایات مختلف در سال دوم بعثت زمانی که پیامبر(ص) در مکه بودند در نیمه های ماه شعبان واجب شد و حکمش با نزول آیه روزه در سوره بقره برای مسلمانان مشخص و تدوین شد و قرار شد مسلمانان در این ماه روزه بگیرند، البته آیه شریفه سوره بقره می فرماید: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ». روزه برای شما نوشته شد(واجب شد) همان طور که بر گذشتگان شما واجب شد.

وی در مورد روزه در ادیان دیگر گفت: وقتی ادیان مختلف را بررسی می کنیم متوجه می شویم نوعی از روزه گرفتن در مسیحیت، یهودیت و حتی در ادیان ابتدایی و قدیمی تر که این سنتهای دینی در بین سرخ‌پوستان رایج است و به نظر می آید که چند هزار سال قدمت داشته باشد، به شکلهایی وجود دارد، اما حالتش مختلف است. مثلا سرخ‌پوستان چهار شبانه روز روزه می گیرند و در این چهار شبانه روز هیچ چیزی نمی خورند و به همین جهت تنها بزرگان و شخصیتهای برجسته و معنوی شان که معروف به «شمنها» هستند می توانند این روزه را بگیرند و معمولا عموم مردم نمی توانند این کار را انجام دهند، اما در بین یهودیان بسیار شبیه به آن چیزی است که در اسلام وجود دارد. از غروب تا غروب حدود بیست و چهار ساعت روزه می‌گیرند. به هر حال روزه به شکلهای مختلف در ادیان گوناگون این روزه وجود داشته است، ولی در اسلام به ساده ترین شکل ممکن روزه واجب شده است، یعنی در طول یک روز از سحرگاه تا هنگام مغرب روزه گرفته می شود، یعنی به لحاظ دوره زمانی نسبتا دوره کوتاه تری نسبت به روزه های ادیان دیگر در اسلام وجود دارد. در واقع با ماه رمضان با بسته معنوی رو به رو می شویم، بسته ای که مناسبتهایی دارد، آئینها و اعمالی دارد، ادعیه خاصی در این ماه وجود دارد که دعاها به این شکل در ادیان دیگر نبوده است؛ مثلا دعاهای هر روز، دعاهایی هر شب، دعاهای مخصوص سحرگاه و ... وجود دارد، یعنی ماه رمضان پل بزرگ و در واقع بزرگراهی برای حرکت به سوی خدا با سرعت بالا است که امیدواریم خداوند به ما توفیق بدهد تا از این فرصت طلایی استفاده مطلوبی داشته باشیم.

این کارشناس عرفان در مورد اثرات روزه هم گفت: از نظر زمانی با توجه کمبود وقت در دوران مدرن، روزه به نفع وقت ماست، چون باعث می شود زمانی که سحر بلند می شویم، سحرخیز شویم و یکی ـ دو ساعتی وقت اضافه پیدا کنیم. وقت صرف ناهار هم از برنامه روزانه برداشته می شود و بنابراین وقت اضافه ایجاد می شود و می توانیم یکسره تا بعد از ظهر مشغول کار و فعالیت شویم البته دم غروب و عصر که معمولا کار روزانه تمام می شود و به خانه بر می گردیم، اگر انرژی تحلیل رفته باشد می توانیم با استراحت عصرگاهی این موضوع را جبران کنیم. گذشته از اینکه تأثیر روزه بر سلامت ما و تغییر مزاج ما باعث نشاط بیشتر می شود و سمومی زیادی در این ماه دفع می شود. در واقع اثر به جا مانده از متابولیسم در بافتهای ما که در ماه رمضان تحلیل می رود باعث نشاط بیشتر در ما می شود، این نتیجه تحقیقاتی است که انجام شده است که اتفاقا تنها در کشورهای اسلامی انجام نشده و در کشورهای مختلفی این بررسی صورت گرفته و مشاهده کردند که روزه باعث سلامتی بیشتر می شود، البته به شرطی که افراد، اصول آن را رعایت کنند یعنی حتما سحر بیدار شوند و سحری را میل کنند. موقع خوردن افطار هم زیاده روی نکنند.

وی با اشاره به اینکه اگر افراد به صورت معتدل و معقول روزه بگیرند، تأثیر بسیار خوبی دارد. همان بیداری زودهنگام و سحرگاه تأثیر بسیار زیادی در نشاط و سلامتی افراد دارد، گفت: بیداری صبح گاهی واقعا برای روحیه انسان و خُلق و خو و تعادل خُلقی و همچنین برای جسم ما هم بسیار مؤثر است. برای جریان بهتر خون، افزایش سطح اکسیژن بدن ما و ... هم مفید است. این گونه نیست که بگوئیم که روزه زمان یا انرژی مضاعفی از ما می گیرد، اتفاقا انرژی بیشتری را به ما می دهد و بدن ما را سالم و متعادل می کند و فوق همه تأثیرات مادی و جسمی و روانی، به لحاظ معنوی می تواند در ارتقا و ارتباط ما با منبع بی پایان قدرت و توفیق و یاری به ما کمک کند و موجب شود که نصرت و قدرت الهی در زندگی ما جریان پیدا کند. روزه واقعا معجزه بزرگی است که در زندگی ما اتفاق می افتد و اگر با حالت تسلیم و رغبت وارد این ماه شویم و دستورات خداوند را اجرا کنیم اثرش را قطعا در زندگی خود احساس خواهیم کرد.

رئیس مؤسسه بهداشت معنوی در مورد تأثیرات معنوی روزه هم گفت: مسئله مهمی که در این بحث وجود دارد این است که تأثیراتی که از آن سخن می‌گوئیم تأثیرات معنوی است که قلب و روح ما آنها را دریافت می‌کند. بخش ظاهری این اعمال زمینه‌ساز و آمادگی بخشی برای این است که ما بتوانیم متوجه درون خودمان شویم و آن تأثیرات را دریافت کنیم. وقتی که این اعمال در سطح ظاهری باقی می‌ماند و اصلا توجهی به بعد درونی خودمان نمی‌کنیم، مشکل به وجود می‌آید و باعث می شود که اثرات آن به شدت کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: این نکته بسیار مهمی است؛ در طول ماه مبارک رمضان کم می‌خوریم و شاید کمتر حوصله حرف زدن پیدا می کنیم، این سکوت و سبکی که به انسان دست می‌دهد او را آماده می کند برای توجه به درون خودش، روح و قلب و پاره ای از نور و روح خدا که در وجود ما جریان پیدا کرده است و اینجاست که آن آثار معجزه آسای معنوی در وجود انسان ظاهر می شود اما اگر بخواهیم فکر کنیم روزه صرفا همین بعد ظاهری است، از اصل آن چشم پوشی کردیم و ممکن است به صورت عمل شاق و حتی مجازات به آن نگاه کنیم که ای وای! بار دیگر ماه رمضان آمد و باید روزه بگیریم و ... ؛ چه کسی توان تحمل آن را دارد ولی اگر آن را به عنوان بستر و زمینه ای برای توجهات درونی و تحولات معنوی در نظر بگیریم آن وقت تغییرات زیادی به وجود خواهد آمد. به قول ملای رومی «این دهان بستی دهان باز شد/ تا خورنده لقمه های راز شد»، یعنی این دهان ظاهری را در ماه رمضان می بندید، اما دهان قلب و روح شما باز می شود، برای اینکه نور و برکت و معرفت را از سوی خدا دریافت کند و از آن جهت تغذیه شود و نور و روشنایی و سرور را در روح ما جمع کند و جنبه روحانی وجود ما را رشد و ارتقا دهد، لذا اصل قضیه در بعد روحانی ماست و این صرفا مقدمه و ابزاری است؛ برای اینکه ما بتوانیم توجهات و تحولات درونی و معنوی را تجربه کنیم.