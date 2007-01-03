مغزهای فراری راه خانه را در پیش گرفته اند ! ؛ نگاهی به فرار مغزها و محرک های بازگشت دهنده آنها در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای غیر منتظره در چین نشان می دهد روند فرار مغزها در این کشور پهناور سیر معکوس یافته است. سازمان بین المللی کار در گزارش جدید خود اعلام کرده است: در سالهای اخیر هزاران چینی آموزش دیده در خارج از مرزهای این کشور با کسب رتبه های گوناگون علمی به کشور خود باز گشته اند. در حد فاصل سالهای 1978 تا 2005 میلادی، نزدیک به 930 هزار دانشجوی چینی برای ادامه تحصیل به خارج از این کشور مهاجرت کردند و اکنون شمار آنهایی که راه بازگشت را در پیش گرفته اند در حال افزایش است. تنها در سال 1995 حدود 6 هزار تن از آنها بازگشتند. در سال 2005 نیز این رقم به 35 هزار تن رسید و در حال حاضر این روند مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.

بر اساس گزارش رویترز، در این میان و به زعم کارشناسانی هم چون دیوید ویگ، مدیر مرکز روابط بین دولتی چین در دانشگاه علوم و فنون هنگ کنگ، عواملی همچون پایداری سیاسی، ارتقای سطح زندگی، وجود فرصتهای بهتر شغلی، وجود امکانات مدرن و ارتقای فرآیندهای مدیریتی، حقوق های بیشتر و دیگر محرک ها نقش غیر قابل انکاری داشته است. اکنون فرصتهای شغلی بهتر، جوایز ارزشمند و نکاتی از این دست در چین در انتظار دانشمندان و نخبه هایی است که راه کشور خود را در پیش گرفته و یا خواهند گرفت.

در مصر که از تنش های سیاسی گوناگونی برخوردار است، سیاست مشابهی در سالهای اخیر اتخاذ شده است تا به نوعی فرآیند فرار مغزها به شکار مغزها تبدیل شود. بر اساس گزارش گاردین، این فرآیند دسته کمی از یک رنسانس بزرگ و تاریخی ندارد به طوریکه مرکز ملی تحقیقات مصر دست به کار شده و با شناسایی مغزهای فراری این کشور در صدد بازگرداندن آنهاست. ارایه امیدواری هایی همچون استفاده از امکانات علمی و تحقیقاتی مدرن و به روز دنیا از جمله عواملی بوده است که می تواند در بازگرداندن مغزهای فراری مصر موثر باشد.

افزایش شمار فرار مغزها در رژیم اشغالگر قدس

اما کمتر پیدا می شوند کشورهایی نظیر مصر و چین که با اتخاذ نگرش های جدید اجتماعی و علمی موجبات بازگشت مغزهای فراری خود را فراهم آورده اند. در حقیقت فرار مغزها در غالب موارد گریبان دولتها و در ادامه ملتهای آنها را گرفته است. در سرزمینی همچون رژیم اشغالگر قدس فرار مغزها به بحرانی بزرگ برای سرکردگان و مردم آن تبدیل شده است.در حال حاضر آمارها نشان می دهند شمار دانشمندان فراری و مهاجر این رژیم به شدت در حال افزایش است. دراین رژیم بهای چندانی به تحقیقات و پروژه های علمی داده نمی شود. برآورد صورت گرفته از سوی کمیته فناوری و علوم کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) نشان می دهد تنها در 10 سال گذشته، 4500 دانشمند این رژیم به خارج از مرزهای آن رفته که در مقایسه با جمعیت این سرزمین، آمار قابل توجهی است. آمریکا، اروپا و شرق دور مقصد اصلی مغزهای فراری این رژیم محسوب می شوند. آمار از این هم تکان دهنده تر است. بر اساس گزارش «یت نیوز» از زمان تاسیس این رژیم جعلی بالغ بر 400 هزار پزشک و شخصیت آکادمیک فرار را بر قرار ترجیح داده و روانه کشورهای دیگر شده اند.

اما ازآفریقا خبرهای امیدوارکننده ای به گوش می رسد. روزنامه خلق - چاپ چین - در خصوص کشوری همچون غنا گزارش داده است: وزرات بهداشت غنا اخیرا با هدف بازگرداندن مغزهای فراری این کشور که عمدتا در کشورهای اروپایی به فعالیت های علمی و پژوهشی خود ادامه می دهند، محرک های قابل توجهی ارایه کرده است. این محرک ها در قالب پروژه ای به نام « مهاجرت برای توسعه آفریقا» و از سوی سازمان بین المللی مهاجرت، مغزهای فراری غنا را تشویق می کند که به سرزمین خود بازگردند و دانش و مهارت خود را برای مردم نیازمندشان ارایه کنند.

به نظر می رسد که رویه بازگشت مغزهای فراری به کشورهایشان در گوشه هایی از جهان در حال رونق گرفتن است. همچون کشورهایی نظیر کره جنوبی و هند که شمار قابل توجهی از دانشمندانشان در سال های گذشته راهی کشورهای توسعه یافته تر شدند و اکنون سیل عظیمی از آنها در حال بازگشت هستند، به نظر می رسد در برخی از کشورهای در حال توسعه زنگ خطر به صدا در آمده و با مشخص شدن پیشرفت عمده کشورهای توسعه یافته به لطف حضور مغزهای فراری کشورهای در حال توسعه، دولتمردان آنها به فکر ارایه محرک های جدی برای بازگشت مغزهای ارزشمندشان افتاده اند.

در گزارش های اخیری که در مورد فرار مغزها منتشر شده است، برخلاف آنچه پیش از این رسم بود، نامی از ایران و فرار مغزها از این کشور نبرده است. البته فرایند معکوس نیز در این کشور عنوان نشده است. امید می رود مسئولان کشور با اتخاد سیاست های لازم و الگوبرداری از کشورهایی که در بازگرداندن مغزهای خود یا استفاده از دانش آنها موفق بوده اند، راه را برای بازگشت یا بکارگیری نخبگان فراهم کند.