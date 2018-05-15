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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۲۵

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین:

امسال ۱۸ هزار شغل در استان قزوین ایجاد می شود

امسال ۱۸ هزار شغل در استان قزوین ایجاد می شود

قزوین- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: در سال جاری تعهد استان ایجاد ۱۸ هزار شغل جدید است که توسط دستگاههای اجرایی محقق خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بابایی در ششمین جلسه کارگروه اشتغال که روز سه شنبه با حضور حمید کلانتری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حبیبی معاون اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری برگزار شد اظهارداشت: میزان مشارکت اقتصادی کشور ۳۹.۷ درصد و در استان قزوین ۳۹.۸ درصد است و نرخ بیکاری در کشور ۱۲.۱ درصد و در استان ۱۰.۸ درصد ثبت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین بیان کرد: تعهدات اشتغال استان در سال جاری نیز  ۱۸ هزار و ۱۲ نفر است که مقرر شده جهاد کشاورزی تعداد ۴ هزار شغل، میراث فرهنگی ۹۰۰ شغل، صندوق کارآفرین امید ۴۹۰ مورد، شرکت گاز ۳۰ نفر، شرکت برق ۱۵۰ نفر شغل ایجاد کند.

وی اضافه کرد: همچنین اداره صنعت ۸۰۷۰ شغل، ارشاد اسلامی ۴۰ شغل، بهزیستی ۲۰۰ مورد، آب روستایی ۲۸ نفر، آب منطقه ای ۲۴ مورد، فنآوری اطلاعات ۱۷۰ نفر و دارایی ۱۰ شغل ایجاد می کند.

ایجاد ۱۱۶۹ شغل روستایی

بابایی گفت: در بخش اشتغال روستایی تاکنون ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۴۲ طرح پرداخت شده و زمینه اشتغال ۱۱۶۹ شغل در مناطق محروم ایجاد شده است.
 
وی اضافه کرد: در اشتغال فراگیر هم بالغ بر ۹۶ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان تسهیلات اختصاص یافته که تاکنون ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به ۲۹ طرح پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: در این بخش تواسنته ایم برای ۳۱۸ نفر شغل ایجاد کنیم.

بابایی تصریح کرد: در استان قزوین به دلیل ظرفیت بسیار خوبی که در بخش کشاورزی داریم توسعه گلخانه ها در دستور قرار گرفته و شش واحد گلخانه ای با ظرفیت بالا وجود دارد که صاحبان آنها متقاضی ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات هستند اما اعتبارات استانی جوابگو نیست.

وی گفت: سقف تسهیلات پیش بینی شده فقط ۱۵۰ میلیون تومان است که نمی تواند منجر به کار اجرایی شود و ما تقاضای افزایش سقف وام به ۲۵۰ میلیون تومان برای هر گلخانه کرده ایم که امیدواریم موافقت شود.

در ادامه حسین تیموری مدیر صندوق کارآفرین امید استان گفت: اعتبارات تخصیص یافته به صندوق ۱۵ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان بود که ۲۵ فقره به مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بانک معرفی شده است.

کد مطلب 4297718

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