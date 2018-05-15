۲۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در بیرجند پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری ظهر سه شنبه در شورای اداری بیرجند بیان کرد: ما جز خدمت گذاری به مردم شرع دیگری نداریم.

وی با بیان اینکه روزی موفق خواهیم بود که مردم به ما نمره قبولی را بدهند، گفت: اگر خدمات صادقانه انجام شود، مردم از ما می پذیرند.

ناصری با تاکید بر اینکه نباید مطالبات مردمی بر روی هم انباشته شود، افزود: اگر خدمت های انجام شده با شفافیت پیش نرود مورد پذیرش جامعه نخواهد بود و نقطه شکستی برای مسئول خواهد بود.

وی با اشاره به شعار سال جاری بیان کرد: رهبر معظم انقلاب شعار سال جاری را بر محور اقتصادی گذاشتند و باید همگی برای تحقق آن تلاش کنیم.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه برای حمایت از کالای ایرانی، باید بستر تولید کالا و ارائه خدمات فراهم شود، افزود: باید تولید کننده داخلی کالایی را تولید کند تا بتوایم برای خرید آن تبلیغ کنیم.

وی خواستار حمایت از سرمایه گذاران شد و اظهار کرد: حمایت از ارائه کنندگان خدمات ذیل حمایت از کالای ایرانی تعریف می شود.

ناصری رفع مشکلات سرمایه گذاران را مقدمه ای برای حمایت از کالای ایرنی دانست و گفت: باید در تسهیل صدور مجوزها تلاش شود.

وی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم کالایی با دوام فیزیکی و ادواری تولید کنیم، اظهار کرد: برگزاری جلسات رفع موانع تولید در سال جاری مورد توجه جدی قرار می گیرد.

تهیه استراتژی توسعه برای بیرجند

ناصری اظهار کرد: باید بدهی های معوق دستگاه های خدمات رسان نیز پرداخت شود تا بتوانیم خدمات بهتری برای حمایت از شعال سال جاری انجام دهیم.

وی با بیان اینکه توجه به صنایع دستی می تواند گامی موثر در راستای تحقق شعال سال باشد، افزود: دستگاه های اجرایی از تولیدات داخلی برای هدیه های خود استفاده کنند.

ناصری با بیان اینکه در سال جاری خط مشی هایی برای بیرجند تعریف شده که باید مورد توجه مسئولان باشد، افزود: تهیه استراتژی توسعه برای بیرجند یکی از برنامه های سال جاری است.

وی با بیان اینکه توسعه استان باید از مرکز آغاز شود، گفت: اگر چالش در امور اجرایی در مرکز استان داشته باشیم نخواهیم توانست به مردم و مسافران خدمت ارائه دهیم.

ناصری با اشاره به پاک بودن فضای شهری بیرجند بیان کرد: طی سال های اخیر بیرجند به عنوان شهر تمیز مطرح شده که حفظ آن نیازمند حمایت است.

فرماندار بیرجند بیان کرد: به سمت و سویی برویم که در سال ۹۷، بیرجند تمیزترین و زیباترین شهر کشور قلمداد شود.

زائرسرا بیرجندی در مشهد احداث می شود

وی با اشاره به اقدامات بنیاد زائر خراسان جنوبی در مشهد بیان کرد: بعد از دستور رهبری مبنی بر اینکه باید در مشهد باید برای زائران مکانی ایجاد شود، زمین هایی در اختیار استان ها قرار گرفت.

ناصری ادامه داد: مکان بسیار مناسبی در حرم برای استقرار زائران خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه زمین مورد نظر برای ساخت زائرسرا تملک شده است، گفت: در حال حاضر توافقاتی از سوی خیران انجام شده و امید است هر چه زودتر راه اندازی شود.

ناصری با اشاره به پروژه های نیمه تمام در بیرجند بیان کرد: لازم است مدیران بر اساس سیاست های کلی دولت برنامه ریزی کنند تا با توجه به اعتبارات محدود، کمترین مشکلات را در اجرای پروژه ها داشته باشیم.

وی با بیان اینکه واحدهای راکد و نیمه فعال تعیین تکلیف شده اند، افزود: تمامی مسئولان وظیفه مند هستند تا واحدهای راکد را به چرخه تولید برگردانیم.

فرماندار بیرجند خواستار راه اندازی نمایشگاه بین الملی در مرکز استان شد و گفت: امید است در سال جاری شاهد راه اندازی این مرکز باشیم.

امحاء ۲۷ هزار قلم کالای قاچاق در بیرجند

ناصری با اشاره به ضرورت تشکیل شرکت توسعه و تعاون بیان کرد: این شرکت برای راه اندازی نیازمند هزار و ۳۰۰ عضو بوده که باید تمامی مدیران همکاری کنند.

وی کم کردن آمار بیکاری را یکی از اهداف راه اندازی این شرکت دانست و افزود: همچنین کمیته برنامه ریزی شهرستان را تشکیل خواهیم داد.

ناصری با اشاره به وضعیت اشتغال شهرستان بیرجند بیان کرد: سال گذشته ۱۱۷ درصد تحقق تعهد اشتغال را داشته ایم.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۹۰۲ نفر تحقق دستگاه های اجرایی در اشتغال را داشته ایم، گفت: قریب به ۲۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شده و از این محل هزار و ۴۵ نفر مشغول تحصیل شده اند.

ناصری از برگزاری اولین گردهمایی مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی همزمان با 26 اردیبهشت ماه در بیرجند خبر داد و گفت: همچنین ۲۷ هزار قلم کالای قاچاق در بیرجند امحا می شود.