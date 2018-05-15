خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: تحولات فلسطین در نوار غزه وارد مرحله تازه ای شده است. شمار شهدای فلسطینی در این منطقه از مرز ۶۰ نفر عبور کرده است. طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین شمار شهدای تظاهرات بازگشت در نوار غزه طی روز گذشته (دوشنبه) به ۶۱ نفر رسیده است.

این در حالی است که قریب به سه هزار تَن در جریان این تظاهرات به شدت زخمی شده اند. پیشتر نیز فلسطینیان وعده داده بودند که سالروز اشغال فلسطین معروف به روز «نکبت» را برای رژیم صهیونیستی تبدیل به نکبت می کنند؛ کاری که حقیقتا انجام شد و این روز برای صهیونیستها به نکبت تبدیل شد.

اقدامات وحشیانه و سرکوبگرانه صهیونیستها علیه فلسطینیان با واکنش تند سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری مواجه شد. در همین ارتباط سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت جنایتها علیه فلسطینیان اعلام کرد: «آنچه در غزه می گذرد نقض آشکار قوانین بین المللی و جنایات جنگی است. مقامات اسرائیلی باید به کارگیری زور در غزه را متوقف کنند». سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد: «امروز سه شنبه اعتصاب سراسری در اراضی فلسطینی به خاطر شهدای غزه برگزار می شود».

در همین حال، «بکر بوزداغ» معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه در واکنش به انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس و در حالی که تعداد شهدای فلسطینی در ادامه تظاهرات بازگشت به ۶۱ نفر رسیده است، در اظهاراتی اعلام کرد: «دولت آمریکا همانند اسرائیل در قبال این قتل‌عام مسئول است». سخنگوی دولت ترکیه ادامه داد: «قدس سرانجام آزاد خواهد شد. آمریکا و اسرائیل در نهایت ناچار خواهند بود این شهر را به صاحبان اصلی آن تحویل دهند. انتقال سفارت آمریکا به قدس، تنش، خشونت، بی‌ثباتی، بحران و درگیری موجود را تشدید خواهد کرد. تصمیمات و اقدامات اسرائیل و آمریکا در این زمینه نزد ترکیه اعتباری ندارد».

از سوی دیگر، «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل نیز نسبت به کشتار مردم در غزه ابراز نگرانی کرد. گوترش در این خصوص یادآور شد: «درگیری های جدید به وجود می آید درحالی که درگیری های قبلی هنوز پایان نیافته است. من از گزارش های غزه، که در آن بسیاری از مردم کشته شده اند، نگران هستم». وی در پیام خود هیچ اشاره ای به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی و کشتار مردم بی گناه، نکرده است.

اقدامات صهیونیستها علیه فلسطینیان بی گناه حتی اتحادیه اروپا را نیز وادار به نشان دادن واکنش کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای بر احترام به حق آزادی بیان و اجتماعات مردم فلسطین تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: «اسرائیل باید به حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌ آمیز و اصل استفاده از قدرت متوازن احترام بگذارد». وی در ادامه این بیانیه از طرفین خواست تا از اقداماتی که به تلفات بیشتر منتهی می شود، خودداری کنند.

در همین حال، «زید رعد الحسین» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اوج گرفتن درگیری ها میان مردم مظلوم فلسطین با نظامیان صهیونیست اعلام کرد: «کشتار تعداد زیادی از مردم و زخمی شدن صدها نفر از آن ها با گلوله های جنگی اسرائیل حیرت آور است و باید متوقف شود». کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در حالی که تعداد شهدای فلسطینی در ادامه تظاهرات بازگشت به بیش از ۶۰ نفر رسیده است، ادامه داد: «حق حیات باید مورد احترام باشد. کسانی که مسئول نفض حقوق بشر هستند باید پاسخگوی اقداماتشان باشند».

این ها در حالی است که دولت ترکیه تأیید کرد که آنکارا سفرای خود را از واشنگتن و تل آویو «برای انجام مشاوره و رایزنی» فراخواند. دولت ترکیه همچنین در واکنش به شهادت ۶۱ فلسطینی در نوار غزه، سه روز عزای عمومی اعلام کرد. مقامات آنکارا کشتار مردم بی گناه فلسطین به دست نیروهای غاصب رژیم صهیونیستی را محکوم و اعلام کردند که تا زمانی دستیابی به یک راه حل پایا و منصفانه برای مسئله فلسطین، صلح و ثبات منطقه ای و جهانی حکمفرما نخواهد شد.

وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد: «ما تصمیم دولت آمریکا برای انتقال سفارت خود از تل آویو به قدس را که ناقض قوانین بین الملل و تمام قطعنامه های مربوطه سازمان ملل است، به شدت محکوم می کنیم. ما تصریح می کنیم که این اقدام از نظر قانونی باطل و فاقد اعتبار است».

در حال حاضر شاهد ظهور و بروز یکی از شدیدترین جنایت های ضد حقوق بشری علیه ملت فلسطین هستیم. بدون شک، اگر شاهد مواضع متحد و یکپارچه کشورهای عربی علیه رژیم صهیونیستی بودیم، چنین جنایت های هولناکی اتفاق نمی افتادند. اگر امروز یکی از بدترین فجایع تاریخ علیه ملت فلسطین در حال رخ دادن است، اگر امروز در برابر دیدگان جهانیان هزاران فلسطینی شهید و زخمی می شوند، اگر امروز نوزاد هشت ماهه فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیستها شهید می شود و .... تمامی این ها نتیجه مواضع ذلت بار و ننگین حکام جهان عرب در قبال رژیم صهیونیستی است.

کشورهای عربی تاکنون هیچ اقدام عملی و گام عملیاتی را در دفاع از حقوق حقه و سلب شده فلسطینیان در قبال رژیم صهیونیستی اتخاذ نکرده اند. پر واضح است که اگر حکام مرتجع عرب روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی خود با رژیم صهیونیستی را قطع می کردند و این رژیم را از لحاظ اقتصادی تحت شدیدترین تحریم ها قرار می دادند و یا مناسبات دیپلماتیک خود با تل آویو را به نازل ترین سطح خود می رساندند و یا آن را به کلی قطع می کردند، امروز شاهد زانو زدن صهیونیسم دربرابر فلسطینیان بودیم.

با این حال، حکام مرتجع عرب و در رأس آنها حکام اماراتی، سعودی، بحرینی و کویتی و برخی دیگر از کشورهای عربی نه تنها چنین اقدامات مثبتی را در دفاع از حقوق فلسطینیان انجام نمی دهند بلکه درست در نقطه مقابل حرکت می کنند؛ یعنی در مسیر عادی سازی و علنی سازی روابط با رژیم صهیونیستی. همین عادی سازی و علنی ساختن روابط با رژیم صهیونیستی است که به این رژیم جرأت و شهامت ارتکاب چنین جنایت هایی را می دهد. این عادی سازی روابط با صهیونیستها به مقامات تل آویو این پیام را مخابره می کند که آنها در قبال هر جنایتی علیه فلسطینیان، مصون هستند و کشورهای عربی به آنها معترض نخواهند شد.

مسأله دیگری که در این میان وجود دارد، خیانت بزرگ سعودیها به مسأله فلسطین است. عربستان سعودی با حمایت از «معامله قرن» بزرگترین خیانت را به مسأله فلسطین کرده اند. در طول تاریخ عربستان سعودی هیچیک از حکام سعودی به اندازه حکام کنونی به آرمان های فلسطین خیانت نکرده بود. شاید بی راه نباشد اگر بگوییم این سعودیها بودند که مسیر معامله قرن را پیش پای آمریکایی ها قرار دادند و بدین ترتیب معامله قرن، فتنه ای است که از آستین ریاض خارج شده است.

پیشتر رسانه ها خبری از پیشنهاد چند صد میلیارد دلاری «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به محمد عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای پذیرش معامله قرن خبر داده بودند؛ پیشنهادی که البته محمود عباس تا به حال با آن مخالفت کرده است.

پس از این مخالفت، سعودیها برای تحقق هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی روش دیگری را در پیش گرفته اند. در همین ارتباط، سانه‌های عربی چند روز پیش به نقل از منابع عبری‌زبان اظهارات «محمد بن‌سلمان» ولیعهد عربستان سعودی در جریان دیدار با نمایندگان سازمان‌های یهودی طی سفر اخیرش به آمریکا را گزارش دادند. روزنامه «معاریو» نوشت، محمد بن‌سلمان در جریان دیدار با نمایندگان سازمان‌های یهودی در نیویورک در اواخر ماه مارس گذشته، از رهبری فلسطین به شدت انتقاد کرده است.

طبق این گزارش، ولیعهد سعودی در این دیدار گفته است: «مساله فلسطین اولویت اصلی برای حکومت عربستان نیست و مسائل مهم‌تری مانند ایران وجود دارند». محمد بن‌سلمان همچنین گفته است باید قبل از عادی‌سازی روابط تل‌آویو با عربستان سعودی و جهان عرب، پیشرفت‌های واقعی در حل و فصل اختلافات اسرائیل و فلسطینیان حاصل شود. وی در ادامه افزود: «رهبری فلسطین از ۴۰ سال پیش تاکنون فرصت‌ها را از دست داده و با تمامی پیشنهادات مخالفت می‌کند. فلسطینیان یا باید پیشنهاداتی را که به آن‌ها ارائه می‌شود قبول کنند و به میز مذاکرات بازگردند یا این‌که ساکت باشند و دست از شکوه و شکایت بردارند».

با تمامی آنچه که گفته شد، جنایت های روزافزون صهیونیستها علیه فلسطینیان که در جریان تظاهرات بازگشت در غزه همزمان با بازگشایی سفارت آمریکا در بیت المقدس به اوج خود رسید منجر به آغاز صفحه ای نوین در مبارزات مسلحانه فلسطینیان علیه رژیم صهیونیستی خواهد شد. بدون شک، انتقال جنایتکارانه سفارت آمریکا به بیت المقدس و تشدید تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین فرایند نابودی این رژیم را تسریع خواهد کرد و شعله های انتفاضه ای دیگر را در اراضی فلسطین روشن خواهد کرد؛ انتفاضه ای که هم اکنون نیز آغاز شده و برخلاف دیگر انتفاضه ها آتش آن دامن صهیونیستها را رها نخواهد کرد.