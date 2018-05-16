به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی نظام نوآوری شهری در چهارمین کنفرانس مدیریت شهری اقتصاد نوین شهری و درآمدهای پایدار واقع در برج میلاد برگزار شد. در این نشست عضو شورای شهر تهران با بحث و بررسی در خصوص مولفه های نظام نوآور شهری به انتقاد از وضعیت کنونی شهر تهران پرداخت و عوامل بسیاری همچون عدم مشارکت مردم، نبود آگاهی، تصدی گری های دولتی و نبود سیستم یکپارچه شهری را از مواردی دانست که سبب به تعویق افتادن نوآوری در پایتخت شده است.

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در این خصوص گفت: بحث انتخاب شهردار تهران دستاوردهای زیادی برای سیستم مدیریت شهری داشته است. این پروسه سبب شد با کاندیداها در حوزه ترافیک و حمل و نقل شهری، مسئله آلودگی هوا، درآمد پایدار شهری و اقتصاد شهری و همچنین مسائل و چالش های شهری صحبت های زیادی انجام بگیرد و مهم تر از همه اینها راه حل هایی است که برای رفع این چالش ها ارائه می شده است؛ غالبا موضوع خلاقیت و نوآوری و اهمیت مشارکت شهروندان در این برنامه ها مورد اشاره قرار می گرفته است.

وی افزود: شهردار منتخب هم شعار اصلی اش این نکته می باشد. ایشان اعتقاد دارند اگر بخواهیم شهری زیست پذیر داشته باشیم باید به سوی شهروند مشارکت مدار حرکت کنیم. یعنی نمی توانیم شهر را از مشکلات خودش رهایی ببخشیم و امکان زیست پذیری شهری را افزایش بدهیم مگر اینکه همه ذینفعان را مشارکت بدهیم.

این عضو شورای شهر تهران در رابطه با نظام های نوآورانه شهری گفت: این امر به شعار سال سازمان ملل متحد در خصوص بحث شهری، حکمروایی نوآورانه و شهری آزاد ابر می گردد. البته در دهه اخیر شهر بهتر، زندگی بهتر مطرح شده است. یعنی همه شهرهای جهان به سمت برنامه ریزی بهتر پیش می روند اما امسال بحث حکمروایی نوآورانه با با تمرکز بر حکمروایی خوب در شهرها دنبال می شود. در این موضوع اولین مسئله این است چرا حکمروایی نوآورانه را با پارادایم شهر آزاد همسو کرده ایم؟

فراهانی با اشاره به شعار سازمان ملل متحد بیان کرد: در شهر های آزاد، شهری که واجد نظام پذیری و چند عملکردی که دربرگیرنده تنوعی از مردم است و از فضاهای مشترک و دستاوردهای بومی خود استفاده می کند، اهمیت به سزایی دارد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران خاطر نشان شد: مسئله اول در بحث نوآوری شهری یا شهر آزاد این است که به ذینفعان خود توجه کنیم. در اینجا ذینفعان شهری، مردم هستند.

فراهانی در ادامه گفت: دولت و شهرداری در زمینه های نوآورانه موفق نمی شوند مگر اینکه پارادایم ما عوض شود و به جای تصدی گری و اجرای کار توسط خودمان، کار را به مردم واگذار کنیم. باید به جای اجرای مدیریت به حکمروایی برسیم. اجرای کار دست ما نباشد و دست مردم باشد.

وی با انتقاد از بحث تصدی گری ها در حوزه مدیریت شهری گفت: به عنوان مثال شهرداری تهران بودجه هایی برای توسعه پروژه ها کنار گذاشته است. در ۱۰ سال اخیر در هیچ کجای دنیا این مسئله را نمی بینیم. شهرداری ها عهده دار توسعه شهر و خرج کردن پول برای پروژه های عمرانی رو به رو نیستند.

فراهانی با اشاره به اینکه باید جذب سرمایه گذار صورت بگیرد، تصریح کرد: شهرداری می تواند تنها زمینه را برای سرمایه گذار ایجاد کند. چند ماه گذشته سفیر مالزی مهمان ما بود؛ ایشان می گفتند به جای توسعه مترو در کوالالامپور توسط مراکز دولتی سرمایه گذار این کار را انجام داد و از محل توسعه مترو حتی پول نصیب شهر شد. سرمایه گذار، مردم و شهرداری از این امر منتفع شدند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران ادامه داد: وقتی پارادایم ما تصدی گری است منجر به آن می شود که هزینه توسعه شهر را باید بپردازیم؛ توسعه به مقدار کم صورت می گیرد اما مشکلات همچنان باقی است. سهم شهرداری تهران از جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بسیار اندک است. از این رو می توان ادعا کرد سهم شهرداری تهران در خصوص جذب سرمایه گذار خارجی صفر است.

این عضو شورای شهر تهران بیان کرد: عدم جذب سرمایه گذار در صورتی پیش آمده که در فضای بین المللی ریسک پروژه های شهری خیلی کم است اما موفق نبوده ایم. باید فرش قرمز زیر پای سرمایه گذار پهن کرد. سرمایه گذار و بخش خصوصی باید محترم شمرده شود.

فراهانی در ادامه گفت: برای موفقیت و پیشرفت به سوی نظام نوآورانه شهری باید کار اجرا توسط دولت به شهرداری واگذار شود. وقتی توقع داریم استارت آپ ها موفق باشند و مجموعه جوان هایی که در دانشگاه های برتر هستند از این آزمونها موفق بیرون بیایند باید زیر ساخت ها را فراهم کنیم؛ این در صوراتی است که دولت و شهرداری رقیب استارت آپ ها نباشد. متاسفانه همچنان نگاه منفی توسط برخی مدیران شهری نسبت به استارت آپ ها وجوددارد. اولین چالش ما این است که اسنپ و تپسی ناله می کنند که همکاری با ما صورت نمی گیرد.

فراهانی در ادامه افزود: مطلب دوم برای حرکت به سوی نظام های نوآورانه بحث مشارکت موثر شهروندان است؛ معتقدم در خصوص نوآوری موفق نمی شویم مگر اینکه شهروندان را درگیر کنیم. شهروندان هم برای اینکه موفق باشند باید توانمند شوند و اصطلاحا آموزش ببینند. باید زمینه زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی آن ها را به کار بگیریم.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران گفت: تا زمانی که شهروندان از برنامه ها و اطلاعات شهری آگاهی نداشته باشند، موفق نخواهیم بود. از این رو باید شفافیت صورت بگیرد.

فراهانی در ادامه تاکید کرد: از مهم ترین برنامه های شورای پنجم بحث شفافیت است. در گام اول هر آنچه توسط شورا و مدیریت شهری انجام می شود باید شفاف باشد. در خصوص شورا همه اطلاعات حتی رای ها افشا می شود که این امر برای اولین بار اتفاق خواهد افتاد. هر قراردادی که بسته می شود افشا خواهد شد و این فهرست با جزئیات منتشر در سایت شهرداری منتشر می شود.

وی با تاکید بر مولفه های نظام نوآورانه شهری گفت: برای حرکت به سوی خلاقیت و نوآوری بحث الگوبرداری از شهرهای موفق بسیار اهمیت دارد. مسئله خلاقیت و نوآوری و حکمرانی نوآورانه مسئله ما نیست و ما آن را اختراع نکرده ایم. شهرهای بسیار زیادی به این سو حرکت کرده اند اما متاسفانه تهران در رده های آخر است. ادعاها باید کنار گذاشته شود. سنگاپور از آن دسته از شهرهایی است که الگوی شهرهای اروپایی در رسیدن به هدف شهر نوآور و شهر آزاد را دارد از این رو معتقدم باید به طور مدام تجربیات دیگر کشورها را بررسی کنیم.

فراهانی در ادامه بیان کرد: ضرورت وجود سیستم مدیریت یکپارچه شهری است برای حرکت به سوی نوآوری اهمیت به سزایی دارد. وقتی در مورد سیستم های نوآور صحبت می شود از ضرورت سیستم یکپارچه شهری سخن به میان می آید. یکی از مسائلی که در تهران داریم بحث مدیریت جزیره ای تهران است و متاسفانه در مورد تک تک چالش ها، متولیان مختلفی در شهر داریم.

این عضو شورای شهر تهران گفت: بحث ترافیک و آلودگی هوا نیز متولیان بسیاری دارد و هماهنگی میان قسمت های مختلف شهری مانند حمل و نقل، آب، انرژی و امنیت ضرورت دارد؛ از این رو باید از رویکرد مدیریت سوله ای و جزیره ای به مدیریت یکپارچه شهری برسیم که امیدواریم در لایحه ای که با مجلس مشارکت میکنیم، این امر را محقق کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: متاسفانه علی رغم قانون شوراها و تاکیداتی که در حرف عنوان می شود بسیاری از حوزه های مدیریت شهری همچنان دست دولت است و دولت وظیفه آب و فاضلاب، آموزش و پرورش، مخابرات، آب، برق گاز، تلفن را بر عهده دارد و یا راهنمایی و رانندگی که مهم ترین مسئله مدیریت شهری است همچنان ورای مدیریت شهری اداره می شود. اگر بخواهیم به سوی شهر آزاد و نوآور حرکت کنیم باید مدیریت یکپارچه شهری را محقق نماییم.