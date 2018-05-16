به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرجود در حاشیه سمینار «شاخصه‌ها و شاخص‌های شهر هوشمند» با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرداری تهران مسئول از بین بردن آلودگی هوا نیست و برای حل مشکل باید روی چالش ها و راه حل ها اولویت گذاری کرد.

فرجود با بیان اینکه اکثر کشورها ۱۰ تا ۱۵ بر نامه اصلی را برای کاهش آلودگی هوا انتخاب و اجرا کرده اند، گفت: حرکت به سمت شهر هوشمند یک فرایند و مسیر است و نقطه نهایی ندارد، اما در شهرداری تهران این که بر مبنای نیاز شهر چه پروژه هایی باید در کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت اجرا شوند، اولویت بندی می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز پروژه هایی مانند «تهران من» که حساب مرکزی شهروندی است معرفی شده است. در هر صورت باید از واگرایی و بدون برنامه حرکت کردن جلوگیری کنیم و البته محدودیت زمان را نیز در نظر داشته باشیم. در کنار آن باید با استفاده از مشارکت شهروندان و کسب و کارها و همچنین شرکت های نوآور و خلاق مشکلات شهر را حل کنیم.

مدیر عامل سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرداری تهران با بیان اینکه برای شهر هوشمند یک سری شاخص ها تعریف می شود، عنوان کرد: این شاخص ها را ما برای تهران عرضه می کنیم و یک سری مدل ها را نیز در این زمینه معرفی خواهیم کرد، البته ۱۵۰ شاخص در ۲۱ حوزه هم اکنون تعریف شده اند. بعد از این مرحله نیز باید بسیاری از این شاخص ها را حتی به دنیا اعلام کنیم چرا که بسیاری از آمارهایی که در مورد ایران در سطح دنیا ارائه می دهند درست نیست.

فرجود افزود: تقریبا ۵۰ درصد توان و انرژی پروژه های هوشمندسازی به مدیریت ذی نفعان، اطلاع رسانی، همکاری های بین نهادی مربوط است و ۵۰ درصد مابقی به حوزه اجرایی و فنی و پیاده سازی مرتبط است.

وی با تاکید بر اینکه بحث ارتباط بین نهادها در راستای ارتباط با مردم و تسهیل زندگی مردم جای شک ندارد، گفت: در حال حاضر با اکثر نهادها ارتباط برقرار کرده ایم؛ ارتباط ما شامل ارتباط با دولت و وزارت ارتباطات که پلت فرم اصلی خدمات الکترونیک را تشکیل می دهند و نهادهای دیگر مانند وزارت نیرو، وزارت نفت و ... می شود.

مدیر عامل سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: در حال حاضر با بسیاری از لینک های مخابراتی نیز سرویس های مشترک داریم به طوری که همین هفته، اولین استفاده عملیاتی از پروژه "جی نف" در شهرداری تهران اتفاق خواهد افتاد.

فرجود با بیان اینکه در دنیا بحث سرویس دادن به مردم و تبادل سرویس به نهادهای خدمت رسان و حفظ امنیت موضوعی حل شده است، عنوان کرد: ما هم در این زمینه استانداردهای خودمان را داریم و خوشبختانه در حال حاضر ارتباط خوبی بین نهادها برقرار است تا داده ها در خدمت سرویس رسانی قرار گیرند.

وی با یادآوری این نکته که سیاست های شهر هوشمند در حال حاضر مشخص شده اند و خارج از این سیاست ها کسی حرکت نخواهد کرد، تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی ما در سطح حاکمیت و در ارتباط با مردم بحث زیاد بودن قوانین و مقررات است و ما در خیلی از موارد باید به سمت مقررات زدایی برویم. ضمن اینکه ما قوانین پیچیده ای در ارتباط با خدمت نداریم.

مدیر عامل سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرداری تهران ادامه داد: البته نقشه راه جزء اولویت هایمان است و مطمئناً اعلام عمومی می شود. در این جا منظور بیشتر قوانین و آیین نامه های دست و پاگیر برای ارائه سرویس به مردم است چرا که بسیاری از سرویس هایی که در حوزه شهر هوشمند قرار است ارائه شود، حتما توسط شهرداری نخواهد بود بلکه بخش خصوصی نیز در آن دخیل است.

فرجود در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه پرتال شفافیت در واقع محل ارائه اطلاعات شفاف به شهروندان به ویژه در خصوص اطلاعات مبادلات و معاملات شهری است، گفت: در حال حاضر قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در آن بارگذاری شده است. اطلاعات معاملات مربوط به شهرداری نیز روی همین پرتال بارگذاری می شود. مصوبات شورای شهر نیز که باید در اختیار مردم قرار گیرد، در این پرتال قابل مشاهده خواهد بود.

وی با بیان اینکه برنامه پنج ساله سوم شهرداری نیز به طور کامل و مرحله به مرحله اطلاع رسانی خواهد شد، عنوان کرد: ما از مردم خواستیم اعلام کنند چه اطلاعات دیگری را نیاز است که روی این پرتال رونمایی کنیم. نکته مهم این است که در شهرداری تهران به هیچ وجه به دنبال رقابت با هیچ پیام رسان و یا اپلیکیشن به خصوص با استارت آپ ها نیستیم.

فرجود ادامه داد: این اتفاق به صلاح نیست چرا که شهر هوشمند بر مبنای پلت فرم ها و نوآوری های باز و همکاری های مشترک است و ما عزم جدی برای مشارکت با استارت آپ ها داریم و تصمیم داریم به دنبال این باشیم که چطور با اکوسیستم نوآوری شهری تعامل داشته باشیم تا مشکلات شهر را حل کنیم.

مدیر عامل سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: به زودی و تا قبل از پایان اردیبهشت سامانه مربوط به ارتباط شهرداری با اکوسیستم نوآوری شهری را رونمایی می کنیم. با این اقدام در مرحله اول مشکلات شهرداری را بیان می کنیم و از طرفی ایده ها و طرح ها در حوزه مدیریت شهری را دریافت می کنیم. ضمن اینکه بنا داریم به استارت آپ هایی که راه کارهای جدیدی برای حل مشکلات شهری دارند، کمک کنیم و آن ها را به درون و یا بیرون شهرداری وصل کنیم.

فرجود با بیان اینکه تاکید ما بر عدم تصدی گری و تولی گری شهرداری در حوزه نوآوری شهری است، تصریح کرد: در مورد پیام رسان ها، راه اندازی یک پیام رسان و رقابت در این زمینه با بخش خصوصی از سوی شهرداری حرکت درستی نیست. وظیفه ما کمک به پیام رسان ها و استارت آپ های موجود است تا توان آن ها برای بهبود خدمت رسانی به شهروندان افزایش یابد. شهرداری به عنوان یک مجموعه سازمانی نیاز به یک پیام رسان در درون خود دارد، اما در حال حاضر تصمیمی برای ایجاد آن نداریم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دیتا سنتر و شبکه خوب ارتباطی داریم، تاکید کرد: می توانیم داده های شهری را در اختیار پیام رسان ها قرار دهیم و در کنار آن سرویس های شهری را نیز ارائه کنیم تا در شبکه پیام رسان های داخلی در اختیار مردم قرار گیرد. از این طریق مردم می توانند در این شبکه ها عوارض شهری را پرداخت کنند و به استعلام ها دسترسی داشته باشند.

مدیر عامل سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرداری تهران با اشاره به فعالیت رصد خانه مدیریت شهری عنوان کرد: ماموریت جدی این رصد خانه این است که محل و ابزار ارائه داده های شهری است، در حال حاضر ۶۰۰ داده اصلی در این رصد خانه ارائه و به روز می شود و اطلاع رسانی این رصد خانه نیز ترمیم خواهد شد.

فرجود گفت: در کنار این رصد خانه موزه یا نمایشگاه برای نقشه های تهران ایجاد کرده ایم و نقشه های قدیم تهران تا به امروز هم در دسترس مردم است.