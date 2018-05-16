به گزارش خبرنگار مهر، علی درویش پور با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: برنامه های ماه رمضان با استهلال ماه از بلندترین نقطه شهر تهران با حضور ستاره شناسان و منجمان و کارشناسان حرفه ای رصد در تراز ۲۹۹ آغاز و با برنامه های متنوع در حوزه های فرهنگی و اجتماعی تا پایان ماه مبارک ادامه خواهد یافت.

مدیر عامل برج میلاد از کتابت قرآن کریم در طول ایام جشنواره توسط هنرمندان برجسته خوشنویسی کشور و تلاوت آیات قرآن کریم در محافل انس، جلسات و مباحث شرعی و افطاری ساده در برج میلاد تهران اشاره کرد.

وی گفت: در ضلع غربی برج میلاد و در مجاورت زیپ لاین و پل معلق بازی های شاد و پرجنب و جوش مانند بانجی جامپینگ و تشک هیجانی مستقر شده اند. همچنین فضایی ویژه جهت بازی، شادی، نشاط و هیجان کودکان و نوجوانان هم در ضلع شرقی برج میلاد طراحی و آماده شده است تا کودکان هم سهمی از جشنواره ی بزرگ رمضان داشته باشند.

مدیرعامل برج میلاد اضافه کرد: خانه اقوام ایرانی به مناسبت جشنواره رمضان در برج میلاد افتتاح می شود تا اقوام ایرانی فرصتی دیگر برای ارایه ی هنر، صنایع دستی و سبک زندگی شان داشته باشند. این کار در فضایی بکر در محیط پیرامونی برج میلاد برپا می شود تا علاقمندان فرهنگ، تکنولوزی و سبک زندگی اقوام ایرانی را قابل لمس تر مشاهده کنند.

درویش پور ادامه داد: تلاش ما بر معرفی جاذبه های گردشگری فرهنگی و هنری بومی و اصیلی ست که خاستگاهشان ایران پر گهر است.

وی افزود: استان ها و اقوام مختلف در یک جدول زمانبندی مشخص با سلیقه نخبگان و مسئولین استانی به ارایه دارایی های خودشان در حوزه های مختلف می پردازند. اولین استان سیستان و بلوچستان است و استان های دیگر هم در شب های پس از آن شب های فرهنگی خودشان را برگزار می کنند.

مدیرعامل برج میلاد تصریح کرد: در حاشیه شب های فرهنگی اقوام با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، نمایشگاه لباس و اقوام ایرانی در موزه شهرداری برج میلاد تهران اکران خواهد شد.

درویش پور پیرامون برنامه های برج میلاد در ایام رحلت امام خمینی(ره) به برگزاری نمایشگاه نمایه هایی از ایام رحلت و شخصیت امام با مشارکت بنیاد حفظ و نشر آثار امام خمینی در تراز ۲۸۰ برج میلاد خبر داد.

وی گفت: نشست شاعران آیینی و مرثیه سرایی به مناسبت ایام رحلت حضرت خدیجه نیز از جمله برنامه های فاخر برج میلاد در یکی از شب های ماه مبارک رمضان است.

علی درویش پور در حاشیه صحبت هایش به سنت حسنه اکرام ایتام پرداخت. در مراسمی که از اولین شب های ماه مبارک رمضان کلید می خورد ، هر شب گروهی از ایتام مهمانان ویژه برج به صرف افطاری و بازدید از برج میلاد هستند.

مدیرعامل برج میلاد گفت: این مهمانان کوچک از طرف خیریه های معتبر به معاون فرهنگی و گردشگری برج معرفی شده و همانجا شرایط ویژه ای جهت میزبانی برنامه ریزی و اجرا می شود.

شب میلاد امام حسن مجتبی به گفته علی درویش پور در برج میلاد تهران شب ویژه ای است . ویژه برنامه های شب میلاد متنوع و متفاوت است. هنرنمایی هنرمندان و نورافشانی آسمان برج از جمله ی این برنامه هاست.

وی گفت: نمایشگاه گل و گیاه با هدف ترویج نوع نگاهی متفاوت به زندگی آپارتمانی و آموزش نگهداری گل های آپارتمانی در سالن A، نمایشگاه گیاهان دارویی و همچنین شناسایی مزاج شناسی و رونق طب سنتی در سالن B از جمله رویدادهای قابل ذکری ست که امسال در جشنواره رمضانی برج میلاد رونمایی می شوند.

درویش پور ادامه داد: در باغ-راه های برج میلاد هم بال هدف حمایت از کالاهای ایرانی، انواعی از اقلام و محصولات ایرانی معرفی می شوند. این کالاها عموما سلامت محورند و هدف از معرفی آنها آگاهی از فرهنگ بهره مندی از غذاهای سالم است. تلاش برای تغییر سبک زندگی به سمت استفاده از خوراکی های سالم و کم ضرر است.

مدیرعامل برج میلاد تصریح کرد: همچنین در شب های ماه مبارک، رادیو جوان از ساعت ۲۱ تا ۲۲ به صورت زنده جشنواره رمضانی برج را به روی آنتن می برند؛ استیج رادیو جوان در ضلع شرقی برج میلاد برپا می شود و هر شب میزبان مهمانان و هنرمندان ویژه ای در حوزه های مختلف است.