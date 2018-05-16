خروج آمریکا از برجام برای جلب رضایت صهیونیست هاست

به گزارش خبرنگار مهر، مایکل جونز، شامگاه سه شنبه، در نشست «قدس، پایتخت همیشگی فلسطین» که در سالن رشد دانشگاه گلستان برگزار شد، اظهار کرد: خروج آمریکا از برجام شرایط ایران را تغییر می دهد و این شاید بزرگترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم در جهان باشد.

جونز با بیان این که ما شاهد رخدادهایی هستیم که در تاریخ تکرار می شود، افزود: اگر درباره مسائل اینچنینی صحبت نکنیم شرایط به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دنیا توسط قدرتمندها یعنی کسانی که پول و قدرت دارند اداره می شود، بنابراین عدالتی هم رعایت نمی شود.

جونز با بیان این که همه این مسائل به خاطر ترامپ است، گفت: چرا ترامپ انتخاب شد؟ در سال ۲۰۱۶ که ترامپ در ایندیانا دنبال شعار انتخاباتی خود بود کمپین او به دلیل همراه شدن افراد فقیر بیشترین رأی را آورد.

تحلیل گر راشاتودی تصریح کرد: ترامپ دو قول به مردم داد، اول این که تولید را در خاورمیانه احیاء و دیگر این که آمریکا از جنگ ها خارجی عقب نشینی کند؛ در این شرایط حزب قدرت ضد ترامپ اعلام جنگ کرد.

جونز با بیان این که ترامپ به حزب قدرت و حزبی که رأی مردم را دارد، احتیاج داشت، گفت: تنها گروهی که در آمریکا سیاسی نیستند و قدرت دارند یهودیان هستند پس ترامپ تصمیم گرفت هرکاری که می تواند برای یهودیان انجام دهد تا طرفدار پیدا کند.

یهودیان کنترل کنکره امریکا را در دست دارند

تحلیل گر راشاتودی افزود: یهودیان از قبل کنترل کنگره را در اختیار داشتند، در سال ۲۰۱۴ نتانیاهو در مقابل کنکره آمریکا قرار گرفت و علیه خواسته اوباما صحبت کرد، کاری که هیچ رهبری نمی تواند انجام دهد.

جونز گفت: نتانیاهو با این کار تشویق شد البته نه به این خاطر که سخنران قهاری است بلکه به خاطر این که یهودیان، رسانه ها، کنکره و رئیس جمهور را در کنترل خود دارند.

وی اظهار کرد: ترامپ شعار انتخاباتی خود را زیر پا گذاشت و نه تنها نیروهای خود را از سوریه خارج نکرد بلکه به آن جا حمله شیمیایی هم کرد.

جونز بیان کرد: بعد از سال ها مردم فلسطین هنوز مقاومت می کنند حتی اگر شهید شوند فرزندانشان جای آن ها را خواهند گرفت.

وی افزود: قانونی وجود دارد و آن این است که اگر یهودی هستی و پول و قدرت داری قوانین دیگر برای تو صدق نمی کند، دنیایی داریم که تعدادی یهودی پولدار بر دنیا حکومت می کنند و سایر مردم عملاً برده هستند و به همین دلیل بحران جهانی داریم و باید در کنار مردم غزه باشیم.

جونز با بیان این که فحشا تصویری یکی از برنامه های هالیوود است، گفت: افتتاح یک شعبه هالیوود در عربستان به منزله یک شکست نظامی است و این کشور را نابود خواهد کرد.