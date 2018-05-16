آمریکا قصد ساختن خاورمیانه ای جدید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ماریه پومیه، شامگاه سه شنبه، در نشست «قدس، پایتخت همیشگی فلسطین» که در سالن رشد دانشگاه گلستان برگزار شد، اظهار کرد: فلسطین و رژیم صهیونیستی هر دو به دنبال جمهوری مستقل هستند.

وی با بیان این که رژیم صهیونیستی به دنبال دزدیدن تمام فلسطین است، افزود: زمانی که انقلاب ایران شروع شد، رژیم صهیونیستی از آن ترسید.

پومیه گفت: امام خمینی (ره) نه تنها برای مردم ایران مهم بود بلکه برای فلسطینیان هم باارزش بود و اسرائیل از این که می دید ایران این قدرت را دارد که کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار دهد، ناراحت بود.

وی با بیان این که مدارکی دارد که اسرائیل در سال ۱۹۸۹ قصد نابود کردن کشورهای دیگر را داشته و اولین کشور ایران بوده، افزود: کشورهای مصر، لیبی، سوریه و لبنان به دنبال آن بودند.

پومیه اذعان کرد: چنین برنامه هایی از سال ۲۰۰۲ به بعد توسط آمریکا اتخاذ شد و تصمیم گرفته شد تا خاورمیانه جدید ایجاد شود.

وی با بیان این که آن ها تصمیم گرفتند بین کشورها تفرقه بیندازند، اظهار کرد: هدف این بود که بین فرقه های متفاوت مانند شیعه و سنی دشمنی ایجاد کنند.

پومیه گفت: اکنون مقاومت سه کشور ایران، روسیه و چین وجود دارد.

پومیه تأکید کرد: فلسطین فقط برای مردم آن است، مردم غزه نه کار دارند و نه حقوق و آن جا یک زندان بزرگ است.

وی به حضور خود در کنفرانس مشهد اشاره کرد و گفت: ایرانیان سنت مذهبی و سیاسی قوی و خطاهای کمتری دارند ولی در کشورهای دیگر همه به دنبال پول هستند و چیزی به عنوان اخلاق و عدالت وجود ندارد.