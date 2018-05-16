به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد موسوی سه شنبه شب در همایش طلایه داران تبلیغ که در آستانه ماه مبارک رمضان برگزار شد افزود: ما اگر امروز می‌خواهیم در برابر استکبار جهانی بایستیم می‌بایست وحدت ملی داشته باشیم و ماه رمضان بهترین فرصت برای تبیین این وحدت ملی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه رمضان فرصت عظیم تبلیغی است که در آن مساجد و تکایا فعالیت بیشتری از سایر اوقات دارند، اظهار داشت: باید از این فرصت طلایی برای آموزش‌های قرآنی و فرهنگ‌سازی استفاده کرد تا بتوانیم نتیجه خوبی را نیز در پایان ماه کسب کنیم.

امام جمعه ی سلماس تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان مبلغین، ائمه ی جماعات، همچنین وعاظ شهرستان سلماس با بیان فیوضات ماه مبارک رمضان و تبیین معارف اسلامی، به‌ویژه سبک زندگی اسلامی می توانند در کاهش آسیب های اجتماعی مفید باشند.

حجت‌الاسلام موسوی خاطرنشان ساخت: تا ما روحانیون خودمان را اصلاح نکنیم، نمی توانیم جامعه را اصلاح کنیم و با توجه به هجمه های سنگین به شکل های مختلف از سوی دشمنان و ایجاد ارتباطات جدید و گسترش دامنه فناوری های ارتباطی، حوزه های علمیه به‌عنوان سازندگان جامعه باید طوری عمل کنند که در برابر جریان های انحرافی بتوانند با قدرت وارد عمل و مقابله شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سلماس نیز در این همایش به بیان اهمیت تبلیغ دین و ارزش‌ها در راستای هدایت جوامع و آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: مبلغان و روحانیان در قامت امام جماعت یا خطیب و سخنران می‌توانند مساجد را همچون همیشه سنگر حفظ و حراست از اسلامیت و انسانیت و جای رشد معنویت و اخلاق نگاه دارند.

حجت الاسلام مصطفی محمدلو ادامه داد: در ماه مبارک رمضان مبلغین و ائمه جماعات وعاظ شهرستان سلماس با بیان فیوضات ماه مبارک رمضان و تبیین معارف اسلامی، به ویژه سبک زندگی اسلامی می توانند در کاهش آسیب های اجتماعی مفید باشند.

وی با بیان اینکه ترویج سبک زندگی اسلامی در تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر خواهد بود گفت: امروز استکبار جهانی به دنبال تهی‌ کردن جوامع انسانی از معنویت است و در شبیخون فرهنگی بر علیه ملت ما، جوانان و نوجوانان، خانواده‌ها را نشانه گرفته و ترویج سبک زندگی اسلامی می تواند جلوی این تهدیدات فرهنگی را بگیرد.