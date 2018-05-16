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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۳۲

برای نخسیتن با در تاریخ بوکس ایران صورت گرفت؛

دعوت از داور سه ستاره بوکس گیلان برای قضاوت در المپیک ۲۰۱۸ جوانان

دعوت از داور سه ستاره بوکس گیلان برای قضاوت در المپیک ۲۰۱۸ جوانان

رشت- « بابک بردبار» داور سه ستاره و بین المللی گیلانی بوکس از سوی فدراسیون جهانی بوکس (آیبا) برای نخستین بار در تاریخ این رشته در ایران برای قضاوت به مسابقات المپیک ۲۰۱۸ جوانان دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «بابک بردبار» داور سه ستاره و بین المللی گیلانی بوکس از سوی فدراسیون جهانی بوکس (آیبا) برای نخستین بار در تاریخ بوکس ایران به مسابقات المپیک ۲۰۱۸ جوانان دعوت شد.

این رقابت های در شهر بوینس آیرس آرژانتین برگزار می شود.

بابک بردبار که رئیس کمیته داوران فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران نیز است در سال گذشته و طی دو ماه اخیر از سوی فدراسیون جهانی بوکس برای قضاوت در رقابت های مختلف این رشته در  جهان دعوت شده است.

همچنین لازم به ذکر است که این داور سه ستاره و بین المللی بوکس گیلان و ایران در هفت هفته از ۱۲ هفته لیگ جهانی بوکس قضاوت کرده که در نوع خود کم نظیر است.

کد مطلب 4298040

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