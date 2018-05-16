دعوت از داور سه ستاره بوکس گیلان برای قضاوت در المپیک ۲۰۱۸ جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، «بابک بردبار» داور سه ستاره و بین المللی گیلانی بوکس از سوی فدراسیون جهانی بوکس (آیبا) برای نخستین بار در تاریخ بوکس ایران به مسابقات المپیک ۲۰۱۸ جوانان دعوت شد.

این رقابت های در شهر بوینس آیرس آرژانتین برگزار می شود.

بابک بردبار که رئیس کمیته داوران فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران نیز است در سال گذشته و طی دو ماه اخیر از سوی فدراسیون جهانی بوکس برای قضاوت در رقابت های مختلف این رشته در جهان دعوت شده است.

همچنین لازم به ذکر است که این داور سه ستاره و بین المللی بوکس گیلان و ایران در هفت هفته از ۱۲ هفته لیگ جهانی بوکس قضاوت کرده که در نوع خود کم نظیر است.