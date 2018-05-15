«امید گناوه» قهرمان مسابقات لیگ جوانان استان بوشهر شد

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات فوتبال استان بوشهر طبق برنامه تعیین شده در کمیته مسابقات به موقع به اتمام رسید.

محمد نجفی با تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری این مسابقات، از نماینده مردم در مجلس برای تلاش و کمک به تیم پرسپولیس گناوه تشکر کرد و خواستار کمک به تیم‌هایی از جمله امید گناوه، موج و پاس گناوه شد.

وی خواستار کمک مسئولان به تیم‌های فوتبال شد و اضافه کرد: از اعضای شورای شهر می‌خواهیم که همانگونه که یکی از شعارهای انتخاباتی آنها کمک به حوزه‌های ورزش و جوانان بوده دست به کار شوند و در حوزه عملیاتی به کمک‌ ورزش بیایند.

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر افزود: اتفاقات خوبی در فوتبال استان روی داده و به جز حادثه تلخ حذف ایرانجوان بوشهر، شرایط توسعه و پویندگی فوتبال استان رو به جلو است.

وی ادامه داد: در همه شهرستان‌ها در راستای کمک به تیم‌های فوتبال از کانال مدیران محلی و ستادی شهرستانی نمایندگان تلاش لازم صورت گیرد تا انشاءالله بتوانیم مشکلات شهرستان‌ها را در حوزه فوتبال به حداقل برسانیم.

در حاشیه این مراسم جام قهرمانی پاس گناوه که در سال جاری قهرمان جوانان لیگ برتر استان شده بود از طرف رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر و مسئولین حاضر در این مراسم به نماینده این تیم اهدا شد.