آمریکا شریک اصلی جنایات صهیونیست ها علیه فلسطینیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل آمده است: در حالی که جهان در سوگ کشته و زخمی شدن هزاران فلسطینی از جمله زنان و کودکان بی گناه در اعتراضاتی مسالمت آمیز، اشک می ریزد و در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ای اضطراری برای رسیدگی به این جنایات دهشتناک تشکیل داده، نماینده دائم آمریکا بار دیگر تصمیم گرفت با صحبت درباره ایران، هیچ اشاره ای به جنایت دهشتناک رژیم اسرائیل نکند.



‎این بیانیه ادامه می دهد: نماینده دائم آمریکا با تکرار اتهامات بی اساس و نخ نما علیه جمهوری اسلامی ایران سعی کرد تا توجهات را از فراخوان جهانی برای پایان دادن فوری به این قتل عام وحشیانه در غزه منحرف سازد.



نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود اضافه کرده است: وی بار دیگر در شرایطی بر سیاست حمایت بی قید و شرط آمریکا از اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه رژیم اسرائیل تاکید کرد که این رفتارها به مهمترین عامل ناامنی و بی ثباتی در منطقه تبدیل شده است.



‎این بیانیه تاکید می کند: روز گذشته، آمریکا و رژیم اسرائیل نقض صریح حقوق بین الملل، شامل حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و تعداد زیادی از قطعنامه های سازمان ملل را بطور مشترک جشن گرفتند.



در بیانیه ایران تصریح شده است: این موضوع باردیگر نشان داد که آمریکا شریک اصلی جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در 70 سال گذشته از جمله خونریزی های جاری در غزه بوده است و اظهارات امروز نماینده آمریکا نمی تواند این واقعیت را پنهان کند.



‎این بیانیه می افزاید: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از تمام کشورهای جهان می خواهد تا برای توقف فوری قتل تظاهرکنندگان بی گناه فلسطینی به رژیم صهیونیستی فشار آورند، تظاهرکنندگانی که این حق را دارند که به زندانی بودن در بزرگترین زندان جهان اعتراض کنند.



به دنبال کشتار حدود 60 نفر و زخمی شدن بیش از 2 هزار نفر فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست، شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست کویت و در پی نامه اعتراضی دولت فلسطین، تشکیل جلسه داد.



در این نشست همه اعضا به جز آمریکا به این اقدام صهیونیست ها اعتراض کردند اما نماینده آمریکا با چشم پوشی کامل از این جنایت، تلاش کرد تا با شکل دهی حملات کلامی علیه جمهوری اسلامی ایران و حماس، فشار عمومی بر صهیونیست ها را کاهش دهد.