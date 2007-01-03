ارائه تسهیلات به فارغ التحصیلان رشته های صنعتی استان خراسان جنوبی

سرپرست واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت : 6 میلیارد ریال اعتبار به این طرح در خراسان جنوبی اختصاص یافته که تاکنون 2 میلیارد و 200 میلیون ریال آن در قالب 6 طرح به متقاضیان پرداخت شده است.





سید محمد خراشادیزاده، سقف تسهیلات اعطایی را 5 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت ارزیابی و مصوب شدن طرح توسط کارشناسان، تسهیلات تا مبلغ 6 میلیارد ریال قابل افزایش است.



