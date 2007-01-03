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۱۳ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۲۱

ارائه تسهیلات به فارغ التحصیلان رشته های صنعتی استان خراسان جنوبی

تفاهم نامه ای بین صندوق مهر امام رضا (ع) و دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی منقعد شده که بر اساس این تفاهم نامه فارغ التحصیلان رشته های صنعتی تسهیلات دریافت می کنند.

سرپرست واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت : 6 میلیارد ریال اعتبار به این طرح در خراسان جنوبی اختصاص یافته که تاکنون 2 میلیارد و 200 میلیون ریال آن در قالب 6 طرح به متقاضیان پرداخت شده است.

سید محمد خراشادیزاده، سقف تسهیلات اعطایی را 5 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت ارزیابی و مصوب شدن طرح توسط کارشناسان، تسهیلات تا مبلغ 6 میلیارد ریال قابل افزایش است.

وی خاطرنشان کرد: کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه علمی کاربردی استان و فارغ التحصیلان بومی استان می توانند جهت دریافت وام حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه 85  به مراکز علمی کاربردی خراسان جنوبی مراجعه کنند.
کد مطلب 429806

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