نیروهای هلال احمر خراسان شمالی به ۲۲۵ نفر امداد رسانی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نجات اظهار کرد: در پی وقوع سیل روز گذشته در شهرستان های شیروان، بجنورد، مانه و سملقان و راز و جرگلان به ۲۲۵ نفر توسط ۹ تیم عملیاتی امداد و نجات و ۵۲ نجاتگر و امدادگر امدادرسانی شد.

نجات افزود: درشهرستان شیروان در روستاهای بخش قوشخانه، قلهک، علیا و سفلا، دده خان، باغ، حصار ینگی قلعه و ینگی قلعه سفلا پنج تیم به تعداد ۳۵ نفر نجاتگر، هفت دستگاه خودروی امدادی، هفت موتور لجن کش به ۱۵۵ نفر از مردم این روستاها خدمات رسانی کردند و همچنین تعداد ۱۷ تخته پتو، ۱۶ تخته موکت و ۴۰ بسته مواد غذایی بین مردم این روستاها توزیع شد.

وی تصریح کرد: در روستای کرپشلی و اسمی شهرستان رازو جرگلان ۱۱ دستگاه چادر امداد و نجات بین ۱۵ خانوار و در روستای سریوان تپه شهرستان بجنورد نیز یک تیم ۴ نفره امداد و نجات اعزام و ۳ دستگاه چادر امدادی و بسته های غذایی توزیع شد.

این مسئول ادامه داد: همچنین در روستاهای اینچه سلفا و علیا نیز ۲ تیم ۸ نفره امداد و نجات در سیلاب به این منطقه اعزام شدند و به مردم سیل زده این مناطق امدادرسانی کردند.