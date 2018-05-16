هم گروهی ایران با کرواسی، آرژانتین و اروگوئه/ مصاف با قهرمان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی رقابتهای هندبال ساحلی مردان و زنان جهان سه شنبه شب در کازان روسیه برگزار شد. بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم مردان ایران در گروه اول با تیم های کرواسی، آرژانتین و اروگوئه قرار گرفت.

مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان مردان مردادماه سال جاری در کازوان روسیه برگزار می شود. این دیدارها با حضور ۳۲ تیم در دو بخش زنان و مردان از ۵ قاره برگزار خواهد شد.

در بخش مردان به غیر از روسیه که میزبان این رقابتهاست، کرواسی که قهرمان دوره قبل این دیدارها بوده است. از قاره آسیا تیم های قطر، عمان، ایران و ویتنام حضور دارند. از قاره اروپا تیم های اسپانیا، مجارستان و سوئد که در مسابقات قهرمانی اروپا حائز رتبه های اول تا سوم شده اند. از قاره اقیانوسیه استرالیا، تیم های آرژانتین، برزیل، اروگوئه، آمریکا از قاره آمریکا، دانمارک جایگزین قاره آفریقا شده و کشور نیوزلند نیز با وایلد کارت راهی این رقابتها شده اند.

مراسم قرعه کشی این دیدارها شب گذشته در کازان روسیه برگزار شد که گروه بندی تیم ها به این ترتیب است :

گروه A :

کرواسی، ایران، اروگوئه، آرژانتین

گروه B :

اسپانیا، مجارستان، ویتنام، نیوزلند

گروه C :

قطر، عمان، استرالیا، دانمارک

گروه D :

برزیل ، روسیه، آمریکا، سوئد

تیم هندبال ساحلی مردان ایران با قرار گرفتن در جایگاه سوم رقابتهای قهرمانی آسیای سال ۲۰۱۷ جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرد.

ایران در حالی در گروه اول رقابتهای جهانی قرار گرفته که در این گروه کرواسی قهرمان دوره قبل جهان است. کرواسی دو طلا، یک نقره و یک برنز جهانی هندبال ساحلی مردان را در اختیار دارد. آرژانتین آخرین بار در سال ۲۰۱۴ در مسابقات جهانی حاضر بوده و حائز رتبه دهم شده است.اروگوئه نیز ۵ بار در مسابقات شرکت داشته و آخرین بار در سال ۲۰۱۶ در رده دهم ایستاده است.

هندبال ایران ایران نیز یکبار دیگر در سال ۲۰۰۸ اسپانیا جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کرد که حاصل حضور تیم مان رتبه یازدهم بود.

هشتمین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان مردادماه سال جاری در کازان روسیه برگزار می شود.