تظاهرات مردم یمن در همبستگی با ملت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، مردم یمن برای اعلام وفاداری به قدس و فلسطین و به نشانه اعتراض با یهودی سازی قدس و نیز در مخالفت با تصمیمات دولت آمریکا مبنی بر انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی، دسته دسته برای مشارکت در تظاهرات به میدان باب الیمن در صنعاء روی آورده و تظاهرات گسترده ای را در این نقطه برگزار کردند.

تظاهرات کنندگان پرچم فلسطین به دست گرفته و شعارهایی در محکومیت تجاوزگری های صهیونیست ها و جنایت های آنها علیه ملت مقاوم فلسطین سر دادند.

تظاهرات کنندگان یمنی همچنین تاکید کردند که ملت یمن در کنار مردم فلسطین ایستاده است و به رغم جنایت های ائتلاف متجاوز عربستان از ۴ سال پیش تاکنون، مساله فلسطین در ذهن و وجدان آنها جای دارد.