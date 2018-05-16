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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۵۶

تظاهرات مردم یمن در همبستگی با ملت فلسطین

تظاهرات مردم یمن در همبستگی با ملت فلسطین

مردم یمن در همبستگی با ملت فلسطین با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا و اسراییل و زنده باد قدس»، تظاهرات گسترده ای در صنعاء برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، مردم یمن برای اعلام وفاداری به قدس و فلسطین و به نشانه اعتراض با یهودی سازی قدس و نیز در مخالفت با تصمیمات دولت آمریکا مبنی بر انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی، دسته دسته برای مشارکت در تظاهرات به میدان باب الیمن در صنعاء روی آورده و تظاهرات گسترده ای را در این نقطه برگزار کردند.

تظاهرات کنندگان پرچم فلسطین به دست گرفته و شعارهایی در محکومیت تجاوزگری های صهیونیست ها و جنایت های آنها علیه ملت مقاوم فلسطین سر دادند.

تظاهرات کنندگان یمنی همچنین تاکید کردند که ملت یمن در کنار مردم فلسطین ایستاده است و به رغم جنایت های ائتلاف متجاوز عربستان از ۴ سال پیش تاکنون، مساله فلسطین در ذهن و وجدان آنها جای دارد.

کد مطلب 4298063

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