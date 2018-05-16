بررسی سئوال مطهری و قاضی پور از وزیر ارشاد در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۸ نماینده آغاز شد.
دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه به شرح زیر است:
۱-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۲-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح استفساریه تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷
۳-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
۴-گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد مطالبات غیرجاری بانک ها
۵-بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم
۶-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی
۷-سوال علی مطهری نماینده تهران و نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
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