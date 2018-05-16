بررسی سئوال مطهری و قاضی پور از وزیر ارشاد در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۸ نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه به شرح زیر است:

۱-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

۲-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح استفساریه تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷

۳-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

۴-گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد مطالبات غیرجاری بانک ها

۵-بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم

۶-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

۷-سوال علی مطهری نماینده تهران و نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی