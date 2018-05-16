به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «احمد طعمه» رئیس هیأت مخالفان سوری شرکت کننده در نشست آستانه گفت: حمل سلاح توسط مخالفان سوری اشتباه بود. مخالفان در حال حاضر به دنبال نشستن در جای دولت سوریه نیستند.

وی در ادامه افزود: بسیاری از فرماندهان نظامی گروه های مخالف سوری در حال حاضر به دنبال دستیابی به یک راهکار سیاسی هستند. اکثریت گروه های مسلح خود را از گروه های تندرو از جمله جبهه النصره جدا کرده اند.

طعمه تاکید کرد: ما به این نتیجه رسیده ایم که روسیه به دنبال راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه است. امیدوارم شهر ادلب از منطقه کاهش تنش به منطقه آتش بس تبدیل شود.