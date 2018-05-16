«رومولیت» و «شیطونی» تمدید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تئاتر مستقل تهران، نمایش «رومولیت» با حضور مهدی پاکدل، نازآفرین کاظمی، شهروز دل افکار، امیر شمس، صبا ایزدپناه، مونا شریفی، سجاد باقری، الناز شهبازی، علی آرتین، علی عبدی، فاطمه احمدی، امیر باباشهابی، دانیال شاهسون، سعید بابایی هر روز ساعت ۱۹ به صحنه می رود. این اثر نمایشی تا ۱۰ خردادماه تمدید شده است.

از عوامل این نمایش می‌توان به حسن جودکی مدیر تولید، سارا اسکندری طراح گریم، علی کوزه گر طراح نور، هستی حسینی طراح لباس، علیسینا رضاییان آهنگساز، مهدی طالقانی گرافیک، ساینا قادری عکاس، میثم انتظاری دستیار کارگردان، گروه هنری پژواک تبلیغات اشاره کرد.

همچنین نمایش «شیطونی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی کوشکی که اجرای خود را از هفته نخست فروردین ماه آغاز کرده است ضمن تمدید مجدد تا ۱۰ خردادماه از این پس بلیت نمایش خود را پیش فروش خواهد کرد.

این نمایش با بازی مهدی کوشکی، شهروز دل افکار، دریا یاسری، الهام جدی، حسین برفی هر روز به غیر از شنبه ها ساعت ۱۹ به صحنه می رود.