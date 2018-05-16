به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام پلیس راه کشور در حال حاضر در استان مازندران (محورهای چالوس - کرج و کناره)، استان خراسان رضوی (محورهای درگز - قوچان و مشهد - نیشابور) و استان هرمزگان (محور بندرعباس - سیرجان) بارش باران ادامه دارد.

همچنین از استان مازندران (محدوده های گدوک و هزارچم) مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارش شده است.

براساس این اعلام ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین (محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران - کرج (محدوده پل فردیس تا گرمدره) نیمه سنگین است و دیگر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.