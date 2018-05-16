مبارزه جدی با فرار مالیاتی اولویت نظام مالیاتی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد ابراهیم طریقت، معاون توسعه مدیریت و منابع و قائم مقام مجری طرح تحول مالیاتی اظهار کرد: امروزه تحول در تمام عرصه ها یک نیاز و ضرورت است و سازمان امور مالیاتی نیز در راستای تحقق اهداف و ماموریتهای خود با سیاستگذاری و برنامهریزی موثر به سمت تحول همه جانبه پیش می رود که تحقق این امر با بهره گیری از فناوری های جدید اطلاعاتی و سامانه های طرح جامع مالیاتی امکان پذیر است.
وی به قابلیت ها و ظرفیت های طرح جامع در رسیدن به اهداف نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود: کاهش هزینه های وصول، افزایش رضایت ذینفعان بویژه مودیان و تسیهل خدمات رسانی از عمده ترین مزیت های این طرح به شمار می رود.
طریقت با اشاره به اینکه تسهیل خدمات رسانی می تواند رضایت مودیان را ایجاد کند، گفت: تلاش می کنیم که با ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی، مودیان بتوانند با سرعت و با کمترین مراجعه به سازمان، امورات مالیاتی خود را انجام دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان همچنین به برنامه های راهبردی سازمان اشاره کرد و گفت: تلاش برای تبدیل شدن سازمان امور مالیاتی به دستگاه محبوب مردم و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های طرح جامع مالیاتی در جهت خدمت رسانی هر چه مطلوب تر به مودیان از جمله مهمترین برنامه های راهبردی سازمان به شمار می رود.
وی در ادامه تاکید کرد: در چند سال اخیر، سیاست ها و برنامه های سازمان بر رویکرد اعتمادآفرینی و مودی مداری استوار بوده و امسال نیز این رویکرد به شکل جدی تری دنبال خواهد شد؛ برای تحقق جلب اعتماد عمومی و محبوب شدن در نزد افکار عمومی، سازمان از همه توانمندی ها و داشته های خود بهره می گیرد که ارائه الکترونیکی فرایندهای مالیاتی و تسهیل در انجام امور مالیاتی می تواند نقش مهمی را در این خصوص ایفا نماید.
طریقت خاطرنشان کرد: رسیدن به عدالت مالیاتی و مبارزه جدی با فرار مالیاتی از اولویت های نظام مالیاتی است که سهم بسزایی در رضایتمندی مودیان دارد.
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