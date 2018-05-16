مبارزه جدی با فرار مالیاتی اولویت نظام مالیاتی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد ابراهیم طریقت، معاون توسعه مدیریت و منابع و قائم مقام مجری طرح تحول مالیاتی اظهار کرد: امروزه تحول در تمام عرصه ها یک نیاز و ضرورت است و سازمان امور مالیاتی نیز در راستای تحقق اهداف و ماموریت‏های خود با سیاست‎گذاری و برنامه‎ریزی موثر به سمت تحول همه جانبه پیش می رود که تحقق این امر با بهره گیری از فناوری های جدید اطلاعاتی و سامانه های طرح جامع مالیاتی امکان پذیر است.

وی به قابلیت ها و ظرفیت های طرح جامع در رسیدن به اهداف نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود: کاهش هزینه های وصول، افزایش رضایت ذینفعان بویژه مودیان و تسیهل خدمات رسانی از عمده ترین مزیت های این طرح به شمار می رود.

طریقت با اشاره به اینکه تسهیل خدمات رسانی می تواند رضایت مودیان را ایجاد کند، گفت: تلاش می کنیم که با ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی، مودیان بتوانند با سرعت و با کمترین مراجعه به سازمان، امورات مالیاتی خود را انجام دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان همچنین به برنامه های راهبردی سازمان اشاره کرد و گفت: تلاش برای تبدیل شدن سازمان امور مالیاتی به دستگاه محبوب مردم و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های طرح جامع مالیاتی در جهت خدمت‏ رسانی هر چه مطلوب تر به مودیان از جمله مهمترین برنامه های راهبردی سازمان به شمار می رود.

وی در ادامه تاکید کرد: در چند سال اخیر، سیاست ها و برنامه های سازمان بر رویکرد اعتمادآفرینی و مودی مداری استوار بوده و امسال نیز این رویکرد به شکل جدی تری دنبال خواهد شد؛ برای تحقق جلب اعتماد عمومی و محبوب شدن در نزد افکار عمومی، سازمان از همه توانمندی ها و داشته های خود بهره می گیرد که ارائه الکترونیکی فرایندهای مالیاتی و تسهیل در انجام امور مالیاتی می تواند نقش مهمی را در این خصوص ایفا نماید.

طریقت خاطرنشان کرد: رسیدن به عدالت مالیاتی و مبارزه جدی با فرار مالیاتی از اولویت های نظام مالیاتی است که سهم بسزایی در رضایتمندی مودیان دارد.