احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان زنجان قسمتی ابری بوده و برخی از مناطق استان را مه فرامیگیرد.
وی از افزایش ابر در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: از بعدازظهر آسمان استان بهتدریج با افزایش ابر همراه خواهد بود و رگبار باران و رعدوبرق در استان رخ میدهد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و ابراز کرد: سرعت وزش باد شدید بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود که در این میان به شهروندان زنجانی توصیه میشود از تردد در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده خود داری کنند.
یاغموری افزود: از اواخر روز چهارشنبه سامانه بارشی از استان زنجان خارج میشود و بارشی در استان نداریم.
وی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان بهتدریج افزایشیافته و هوا گرم میشود.
نظر شما