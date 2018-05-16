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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۲

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

وزش باد شدید زنجان را فرامی‌گیرد/ هوا گرم می‌شود

وزش باد شدید زنجان را فرامی‌گیرد/ هوا گرم می‌شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

احدیاغموری در  گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان زنجان قسمتی ابری بوده و برخی از مناطق استان را مه فرامی‌گیرد.

وی از افزایش ابر در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: از بعدازظهر آسمان استان به‌تدریج با افزایش ابر همراه خواهد بود و رگبار باران و رعدوبرق در استان رخ می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و ابراز کرد: سرعت وزش باد شدید بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود که در این میان به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خود داری کنند.

یاغموری افزود: از اواخر روز چهارشنبه سامانه بارشی از استان زنجان خارج می‌شود و بارشی در استان نداریم.

وی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان به‌تدریج افزایش‌یافته و هوا گرم می‌شود.

کد مطلب 4298104

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