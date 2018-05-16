عملیات پاکسازی محدوده مساجد سطح منطقه چهار کرمان انجام می شود

محمد حسین مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش و جایگاه والای مساجد، اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن ماه ضیافت الهی پاکسازی محدوده مساجد سطح منطقه در اولویت برنامه های شهرداری قرار خواهد گرف.

وی استفاده از ظرفیت و کارکرد مؤثر و سازنده مساجد در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را مهم برشمرد و افزود: فضای آراسته، شاداب و با طراوت مساجد در طول سال به ویژه در ماه مبارک رمضان یک فرصت ویژه و ظرفیت ارزشمند در جذب نسل جوان و نوجوان به فضاهای مذهبی استو

سرپرست شهرداری منطقه چهار کرمان ادامه داد: در این راستا تاکنون عملیات پاکسازی محدوده مساجد واقع در محله سرآسیاب انجام شده است و مابقی محلات و معابر سطح این منطقه نیز در برنامه کاری قرار دارد.

مومنی هدف از این اقدام را استقبال هرچه بهتر از ماه پر خیر و برکت رمضان و تامین رفاه حال شهروندان عنوان کرد.