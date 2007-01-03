حمایت دستگاههای مختلف؛ عامل موفقیت نهضت قرآن آموزی

به گزارش خبرنگار مهر نهضت قرآن آموزی یک برنامه تکلیفی است که از سوی قانون ارائه و تمام مواد آن در قانون قید شده است ، بر همین اساس نظام و دولت ، به صراحت گسترش و ارتقاء روخوانی و روانخوانی قرآن کریم را از نهضت قرآن آموزی طلب کرده اند .

روح آئین نامه نهضت قرآن آموزی مدیریت است ، بر اساس قانون ، نهضت قرآن آموزی هماهنگ کننده و ارائه دهنده راهکار است و تمام دستگاهها و نهادها می بایست با این نهضت هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند .

بنیان نهضت قرآن آموزی با تشکیل دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج قرآن آموزی نهاده شد، در این بخش نگاه به مقوله قرآن آموزی چندان کلان نبود، اما از سوی دارالقرآن سازمان تبلیغات بحث کلان آموزش و ترویج قرآن و مفاهیم این کتاب آسمانی مطرح و تشکیل و فعالیت سازمان دارالقرآن الکریم، سال 79 و در جریان برنامه سوم توسعه به تصویب رسید .

سازمان دارالقرآن الکریم، نهضت قرآن آموزی را فعال کرده و در راستای گسترش، تعمیق و تبیین قرآن و فراگیرتر کردن آن در قالب روخوانی و روانخوانی قرآن فعالیت می کند .

بر اساس بند "و" ماده 159 برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی مصوب نهضت، سازمان تبلیغات اسلامی متولی نهضت قرآن آموزی بوده و تمام امور مربوط به سیاستگذاری ، برنامه ریزی و ساماندهی این نهضت را بر عهده دارد .

طی سه سالی که از آغاز فعالیت رسمی نهضت می گذرد کارهای متعدد و متنوعی انجام و با دستگاهها و نهادهای مختلف نیز تعامل برقرار شده است .

اجرای طرحهای آموزشی ، برگزاری کلاسهای آموزشی و دوره های تربیت معلم قرآن، امضای تفاهم نامه با با آموزش و پرورش و وزارت کار از جمله فعالیتهای نهضت قرآن آموزی بوده است .

سازمان ملی جوانان ، حوزه علمیه قم ، سازمان اوقاف و امور خیریه ، وزارت دفاع ، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله نهادهایی هستند که به منظور آموزش نیروها و همچنین تأمین برخی از نیازهای نهضت با آنها تفاهم نامه هایی به امضاء رسیده است .

تهیه پیش نویس طرح جامع نهضت قرآن آموزی با هدف بهره گیری هر چه بهتر از امکانات موجود ، توجه ویژه به ارزشها و اصول حاکم بر نهضت و تعیین عوامل چالش زا )، شناسایی و ساماندهی مراکز مردمی، بازنگری در طرحهای آموزشی و شناسایی افراد تحت پوشش از دیگر برنامه های انجام شده از سوی نهضت قرآن آموزی است .