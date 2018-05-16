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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۰۵

‏امیرعبداللهیان:

برای تحکیم روابط ایران و عراق تلاش می‌کنیم

برای تحکیم روابط ایران و عراق تلاش می‌کنیم

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در پیامی گفت: ایران روابط راهبردی خود را در جهت تحکیم روابط دو ملت استمرار می‌بخشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در پیامی توئیتری ضمن تبریک برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی ⁧عراق⁩، بر استمرار روابط راهبردی ایران و عراق در جهت تحکیم روابط دو ملت تاکید کرد.

امیرعبداللهیان در این پیام توئیتری نوشت: «برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی ⁧عراق⁩، در سایه پیروزی بر تروریسم تکفیری و حفظ ⁧استقلال⁩، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، بر مردم عراق مبارک باد. جمهوری اسلامی ایران روابط راهبردی خود را در جهت تحکیم روابط دو ملت استمرار می‌بخشد.»

کد مطلب 4298111
محمد مهدی ملکی

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