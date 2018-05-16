به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل در پیامی توئیتری ضمن تبریک برگزاری موفقیتآمیز انتخابات پارلمانی عراق، بر استمرار روابط راهبردی ایران و عراق در جهت تحکیم روابط دو ملت تاکید کرد.
امیرعبداللهیان در این پیام توئیتری نوشت: «برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی عراق، در سایه پیروزی بر تروریسم تکفیری و حفظ استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، بر مردم عراق مبارک باد. جمهوری اسلامی ایران روابط راهبردی خود را در جهت تحکیم روابط دو ملت استمرار میبخشد.»
نظر شما