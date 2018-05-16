به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فیس بوک اعلام کرده در ۶ ماهه منتهی به مارس حدود ۱.۳ میلیارد حساب کاربری تقلبی را مسدود کرده است.

این درحالی است که هم اکنون تعداد کاربرانی که ماهانه از وب سایت بازدید می کنند، بیش از ۲.۲ میلیارد نفر است.

البته فیس بوک اعلام کرده حتی با وجود از دسترس خارج کردن این حساب های کاربری، هنوز ۳تا ۴ درصد کاربران فعال ماهانه آن تقلبی هستند. به عبارت دیگر هنوز ۸۸ میلیون حساب کاربری تقلبی در این شبکه اجتماعی وجود دارد.

در ماه های اخیر حساب های کاربری تقلبی در این شبکه اجتماعی توجهات را به خود جلب کرده اند.