مجید محمودی کارگردان مجموعه انیمیشن «اتل متل یه جنگل ۲» درباره این مجموعه و ادامه تولید آن برای پخش در شبکه پویا بیان کرد: این مجموعه به تهیه کنندگی امید مرندی در موسسه صبیان ساخته شد و در حال حاضر فصل دوم آن در شبکه پویا در حال پخش است.

وی درباره تولید فصل سوم این مجموعه بیان کرد: ما حدود ۷۸ قسمت برای فصل دوم این مجموعه ساختیم و قرار شد ادامه این فصل را هم بسازیم بنابراین پیشنهاد شد ۲۶ قسمت دیگر هم به این سریال اضافه کنیم که در مجموع فصل اول و دوم ۱۸۲ قسمت شد.

این کارگردان درباره ادامه پخش فصل دوم اظهار کرد: اکنون حدود ۴۵ قسمت از فصل دوم پخش شده است و فکر می کنم پخش آن تا چند ماه دیگر ادامه دارد.

محمودی درباره محتوای این مجموعه عنوان کرد: ما در نگارش فصل دوم با کمک گرفتن از روانشناسان، کارگروهی در موسسه صبیان تشکیل دادیم و بیشتر به مسایل روانشناختی پرداختیم.

وی درباره غفلت از بهره مندی از نظرات روانشناسان در تیم های نویسندگی انیمیشن برای کودکان تاکید کرد: ما خواستیم با زبان غیرمستقیم به کودکان مسایل را آموزش دهیم. وقتی شما برای کودکان می نویسید محتوای شما باید دارای ارزش باشد و تبلیغ ضدارزش نکنید و کارتان مشکلی نداشته باشد که از این نظرها حضور روانشناس در تیم نویسندگی بسیار اهمیت دارد.

محمودی در پایان درباره ادامه ساخت این مجموعه بعد از این ۱۸۲ قسمت بیان کرد: ما ادامه ساخت این مجموعه انیمیشن را باز گذاشتیم تا امکان ساخت فصل های بعدی آن ممکن باشد و اگر پیشنهاد برای ساخت آن باشد کار را ادامه خواهیم داد.