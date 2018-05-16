به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، «گل های ناپیدای قالی» عنوان نمایشی است که مهدی مددی برای رادیو نوشته و تنظیم کرده و ماجرای مردی را روایت می کند که متخصص فرش بافی است و در زندگی اش با بحرانی مواجه می شود که تصمیم می گیرد فرش هایی را که خودبافته را بفروشد اما... .

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون بهرام سروری نژاد، زهره مجابی، رامین پورایمان، مینو جبارزاده، محمدرضا علی، مهرداد مهماندوست و علی زرینی به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش رادیویی به کارگردانی مجید حمزه، تهیه کنندگی شهلا نیساری، صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکتوری محمدرضا قبادی فر روز جمعه ۲۸ اردیبهشت، ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

همچنین نمایش «هویت» را که در همین روز ساعت ۹:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود فرهاد نقدعلی نوشته که داستان آن به پیدا شدن آثار باستانی و تحویل آن به میراث فرهنگی می پردازد.

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون پریسا مقتدی، قربان نجفی، حمید منوچهری و احمد گنجی به ایفای نقش می پردازند و ایوب آقاخانی کارگردانی آن را بر عهده دارد.

شهلا نیساری تهیه کننده، پیروز صدرایی صدابردار و محمدرضا قبادی فر افکتور این نمایش رادیویی هستند.