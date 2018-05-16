به گزارش خبرگزاری مهر، درام اجتماعی «پک» با سبک رئالیسم جادویی به نویسندگی فاطمه مکاری و کارگردانی حسین احمدی قاجاری از ۲۶ اردیبهشت تا ۲۲ خرداد ماه در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به نمایش درخواهد آمد.

«پک» روایت زندگی سه همکلاسی قدیمی رشته هنر به نام های سیاووش، کاوه و لیلاست که ازدواج یکی از شخصیت ها با لیلا و اعتیاد و خیال پردازی های دیگر، ماجراهای پیچیده ای را ایجاد می کند.

سروش طاهری، مانلی حسین پور و مهبد قناعت پیشه بازیگران، حسن زارع، دستیار کارگردان و حسین احمدی قاجاری طراح صحنه این نمایش هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مقدی شامیریان طراح لباس، علی احمدی قاجاری طراح نور، مژگان قربانی منشی صحنه و محمد رمضانی مدیرصحنه.

اجرای این نمایش هر شب از ساعت ۲۱ آغاز می شود و در پنج روز نخست دارای ۵۰ درصد تخفیف است همچنین دانشجویان تئاتر تا پایان زمان اجرای این نمایش از تخفیف ۳۰ درصدی برخوردارند.