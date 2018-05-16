صادقی به‌ تمام معنا هنرمندی متعهد و مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه مراسم بزرگداشت دکتر قطب الدین صادقی، هنرمند نامی کرد با حضور استاندار کردستان، اساتید دانشگاهی و علاقمندان به نمایش در سالن مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد.

بر اساس اساس این گزارش دکتر امید ورزنده، از اساتید دانشگاهی کردستان در این مراسم به‌ ایراد سخن پرداخت و گفت: تقریبا همه دوستان اشاره کردند که‌ سخن گفتن از استاد صادقی کاری هم آسان و هم بسیار سخت است. وی کسی است که‌ دارای ابعاد شخصیتی بسیار فراوان است.

وی افزود: صادقی همه زندگی خویش را صرف نمایش و تاتر ایران و جهان کرده است و از این دریچه مهم هنری به‌ دنیای پیرامون خویش می نگرد و به‌ همین دلیل ایشان همیشه دارای نگاهی کاملا متفاوت به‌ مسائل در زندگی است و باعث تعجب و اندیشدن همیشگی ما می شود.

ورزنده‌ عنوان کرد: استاد صادقی دارای دو ویژگی کاملا روشن است، اول هنری بودن و دوم ویژگی اجتماعی ایشان است. ایشان با خوانش دقیق نمایش کلاسیک جهان و مطالعه روی آن پا به‌ عرصه مطالعات ادبیات کلاسی ایرانی گذاشت و بدین طریق خدمت بزرگی هم به‌ ادبیات و هم به‌ نمایش ایران عرضه کرد.

وی با اشاره به‌ مطالعات این هنرمند کردستانی روی ادبیات شفاهی کردی گفت: یکی دیگر از خدمات مهم و حرفه ای دکتر صادقی بررسی و مطالعه دقیق بیت های کردی است، که‌ امروزه نسل جوان کمتر از آن آگاه است، ایشان با صبر و حوصله بیت های کردی را که‌ سرشار از روایت های ناب است به‌ نمایش کشیده است و از این نظر نیز خدمتی ارزنده به‌ ادبیات و تاتر کردی کرده‌ است.

این استاد دانشگاه افزود: یکی از کارهای واقعا سنگین دکتر صادقی نوشتن ۱۵۰ مقاله علمی و آکادمیک در حوزه هنر و ادبیات و اسطوره شناسی است، اساتید دانشگاهی که‌ در این جمع حضور دارند به‌ بخوبی می دانند که‌ نوشتن این حجم از مقاله علمی یعنی چه‌. شاید همه ما در طول عمر دانشگاهی خویش موفق به‌ نوشتن ۴۰ یا ۵۰ مقالقه علمی و دانشگاهی شویم که‌ ایشان از این نظر یکی از سخت کوش ترین اساتید دانشگاهی ایران به‌ حساب می آید.

ورزنده‌ عنوان کرد: باید این را به‌ فال نیک بگیریم که‌ ۲۵ اردیبهشت روز تولد دکتر قطب الدین صادقی و بزرگداشت حکیم ابولقاسم فردوسی است، ایشان با مطالعات دقیقی که روی شاهنامه فردوسی داشتند، یکی از دریچه های مهم مطالعاتی و اسطوره شناسی را در ادب ایرانی گشودند. دکتر صادقی ویژگی مهم دیگری که‌ دارد اجتماعی بودن ایشان است، وی جزء آن دسته‌ از هنرمندان مرکزنشین است که‌ از هیچ فرصتی برای حضور در تمامی نقاط ایران و کردستان دریغ نمی کند، بعضی می گویند چرا ایشان مدام در تمام مراسم ها شرکت می کند، براستی این دیگر چه‌ سخنی است.

وی در پایان سخنان خویش تاکید کرد: حضور این مرد بزرگ با آن کارنامه درخشان در میان مردم شهرهای کوچک و بی امکانات نعتمی بزرگ است که‌ تنها از ایشان بر می آید، وی با این کار مدام در حال انتقال دانش خویش به‌ نسل آینده به‌ مردمی ترین شکل موجود است. صادقی به‌ تمام معنا هنرمندی متعهد و مردمی است و این دلیل حضور مداوم وی در دور افتاده ترین و بی امکانات ترین نقاط کشور است که‌ باعث دلگرمی همه‌ ماست و باید قدراش را با جان و دل بدانیم.

شایان ذکر است که در پایان این مراسم به رسم قدردانی لوایح و هدایایی از سوی دانشگاه کردستان، استاندار کردستان، شهردار سنندج و دیگر نهادها به دکتر قطب الدین صادقی، به پاس یک عمر کار و تلاش هنری اهداء شد.