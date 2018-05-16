۳۵۰ زندانی جرایم مالی در قائمشهر و سوادکوه آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی سه شنبه شب در مراسم گل‌ریزان قائم‌شهر، اظهار داشت: فلسفه تشکیل این انجمن صیانت از خانواده‌های زندانیان است چراکه آنان حق زندگی دارند و ما مکلف هستیم به مشکلاتشان رسیدگی کنیم.

ابراهیمی در خصوص عملکرد یک‌ساله انجمن حمایت از زندانیان گفت: در ایام عید ۲۰ میلیون تومان بن عیدی داده شد و مقرر گردید ۲۰ میلیون تومان کمک در ماه مبارک رمضان به زندانیان قائم‌شهر داده شود.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۳۵۰ نفر زندانی با ۶ میلیارد تومان بدهی، بدون کمک خیرین و از طریق حل اختلافات و جلب رضایت شاکی آزاد شدند، همچنین ۴۰ زندانی با پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان از سوی ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان آزاد شدند.

ابراهیمی با اشاره به برگزاری کلاسهای متعدد آموزشی برای همسر و فرزند زندانیان، عنوان کرد:.همچنین خانواده‌های افراد زندانی که تاکنون به مشهد نرفته بودند با کمک خیرین شناسایی و به مشهد مقدس اعزام شدند.

جشن گلریزان برای حمایت از خانواده‌های زندانیان در قائم‌شهر برگزار و خیرین حدود ۸۰ میلیون تومان کمک کردند.