دور جدید شورای دانشگاه آزاد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در این جلسه محمدصادق ضیائی رئیس مرکز حوزه ریاست، علیرضا رهایی معاون آموزشی، حجت الاسلام ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی، عبدالرسول پورعباس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، محسن نفر معاون علوم پزشکی، علیرضا منادی معاون امور مجلس، علیرضا منظری توکلی سرپرست سازمان سما، محمدمهدی طهرانچی دبیر کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه و شیخ عطار سرپرست اداره کل امور بین الملل گزارش هایی از حوزه مدیریت خود گزارش هایی ارائه می کنند.

در ادامه روسای واحدهای استانی نیز به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود می پردازند.