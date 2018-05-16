خیرین برای احداث مسجد در خراسان جنوبی ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح امروز در دیدار با مدیرعامل مجمع خیرین مسجد ساز بیان کرد: نماز مانند عمودی برای دین است.
وی با بیان اینکه نماز در دین دارای جایگاهی وصف نشدنی است، اظهار کرد: نماز واقعی با خم و راست شدن تفاوت زیادی داشته که باید مورد توجه نمازگزاران باشد.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه فلسفه وجودی انسان برای عبودیت است، گفت: نمازگزار واقعی در هیچ لحظهای از لحظات زندگی از عبودیت خارج نمیشود.
وی بیان کرد: در عبودیت، تمام اعمال و رفتار اعم از خوردن، آشامیدن، صحبت کردن و حتی خوابیدن نیز برای خداوند است.
آیتالله عبادی با بیان اینکه جایگاه واقعی نماز به این است که تمام امور متکی به آن باشد، افزود: اگر در نماز صداقت وجود نداشته باشد به معنای واقعی اقامه کردن نیست و کارایی ندارد.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: اقامه نماز باید در مساجد نیز آموزش داده شده تا این فرهنگ نهادینه شود.
وی با بیان اینکه در دنیای کنونی مساجد غلطانداز زیادی وجود دارد، گفت: بسیاری از افراد به مسلکهای مختلف و به اسم اسلام و مسجد، اقدامات ناخوشایندی میکنند.
آیتالله عبادی ادامه داد: برخی افراد برای بیگانههای غیردینی کار میکنند و نماز را هم اول وقت میخوانند.
وی با اشاره به خشکسالی های چندساله در خراسان جنوبی بیان کرد: مردم این استان محرومیتهای زیادی دارند و خیرین باید در احداث مسجد در این منطقه ورود کنند.
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