استقبال دانشجویان از تحصیل در پردیسهای پولی کاهش یافت

محسن نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت پردیس های خودگردان دانشگاه زنجان گفت: تا جایی که تقاضا برای تحصیل در پردیس خودگردان باشد، دانشگاه خدمات لازم را اراده داده و دوره های ارائه شده در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری کاهش نخواهد یافت.

وی ادامه داد: اما به صورت طبیعی استقبال دانشجویان برای تحصیل در پردیس ها کاهش یافته است.

رئیس دانشگاه زنجان افزود: پردیس های دانشگاه زنجان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فعال هستند، ولی در حال حاضر در این دو مقطع استقبال ضعیفی وجود دارد.

وی ادامه داد: برهمین اساس در برنامه ها و فعالیت های پردیس خودگردان دانشگاه بازنگری خواهیم داشت.

به گزارش مهر، در حال حاضر حدود ۵۳ پردیس خودگردان در ۴۸ دانشگاه سراسری مشغول به فعالیت هستند و به گفته معاون آموزشی وزیر علوم، سیاست فعالیت پردیس‌های دانشگاهی در دوره جدید در دست بازنگری است. وزارت علوم در حال تدوین راهکار قانونی است تا این پردیس ها بتوانند براساس ماموریت اصلی که از ابتدا برای آنها تعریف شده به فعالیت خود ادامه دهند.