به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، محققان سیاهچاله ای کشف کرده اند که با سرعت بی سابقه ای در حال رشد است. به گفته آنان این سیاهچاله دوردست هر دو روز یکبار حجمی معادل خورشید را می بلعد.

محققان با استفاده از اطلاعات تازه منتشر شده ماهواره Gaia(متعلق به سازمان فضایی اروپا) تایید کردند شی درخشان آسمانی در حقیقت یک سیاهچاله است. به نظر می رسد هنگام انتشار نور از آن، حجم سیاهچاله ۲۰ میلیارد برابر خورشید باشد.

کریستین ولف یکی از ستاره شناسان دانشگاه ملی استرالیا و مولف ارشد این تحقیق می گوید: این سیاهچاله با چنان سرعتی در حال رشد است که درخشش آن هزاران برابر بیش از کل یک کهکشان است. درخشش عجیب آن نیز به دلیل بلعیدن اجسام آسمانی است که گرما و اصطکاک تولید می کنند.

او در این باره می افزاید: اگر این هیولا در مرکز کهکشان راه شیری قرار گیرد، ۱۰ برابر درخشان تر از ماه کامل خواهد بود. انرژی که این سیاهچاله منتشر می کند بیشتر نور مافوق بنفش است البته همراه آن اشعه های ایکس نیز منتشر می شوند. به همین دلیل اگر این سیاهچاله در مرکز کهکشان راه شیری بود، زندگی روی زمین را غیر ممکن می کرد.

ولف و همکارانش نور این سیاهچاله را با تلسکوپ SkyMapper در رصدخانه ANU Siding Spring رصد کردند. در مرحله بعد با استفاده از ماهواره Gaia از ثابت بودن آن اطمینان حاصل کردند و به این ترتیب مطمئن شدند این شی دوردست یک سیاهچاله عظیم است.

خوشبختانه این سیاهچاله از زمین دور است.