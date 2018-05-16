به گزارش خبرگزاری مهر، همایش منطقهای «آشنایی با کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره» سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در محل تالار علامه حلی واحد دانشگاه آزاد واحد اهواز برگزار شد.
در این همایش حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه رئیس دبیرخانه کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره، سلطانعلی میر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام حسن خیری رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و جمع دیگری از مسئولان دانشگاهها واعضای هیأت علمی حضور داشتند.
رئیس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در ابتدا با تشکر از مسئولین این همایش گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در دوره اخیر مدیریتی اهتمام ویژهای نسبت به امر کرسی های نظریه پردازی نشان دادهاند که از این بابت از آنها تشکر میکنیم.
حجت الاسلام خسروپناه ادامه داد: در بحث کرسیهای نظریه پردازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۱۵ سال پیش کرسیهای آزاداندیشی را از کرسیهای نظریه پردازی تفکیک کرد. متولی قانون گذاری کرسی آزاداندیشی، شورای اسلامی کردن دانشگاهها و متولی قانون گذاری کرسیهای نظریه پردازی، هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره هستند.
عبدالحسین خسروپناه گفت: کرسی های نظریه پردازی مربوط به اعضای هیأت علمی و اساتید است در حالی که کرسی های آزاداندیشی مربوط به دانشجویان است.
رئیس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره ادامه داد: دبیرخانه هیأت حمایت دو دسته از نشستها را پشتیبانی میکند که به نام کرسیهای نظریه پردازی و کرسیهای ترویجی شناخته میشوند.
عضو شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: کرسی های ترویجی که بیش از ۲۰۰۰ کرسی تا کنون برگزار شد فرصتی است برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و همچنین خود دانشگاهها تا با فرایند این نشستها آشنا شوند.
وی گفت:این نشستها با حضور ارائه دهنده و یک ناقد برگزار میشود و صاحبنظر میتواند نظر خود را در معرض نقد قرار دهد.
وی افزود: اما کرسی های نظریه پردازی با حضور حداقل سه داور و سه ناقد برگزار میشود یک فرایند سخت و دشوار به لحاظ علمی دارد و چندین جلسه برای یک طرحنامه اختصاص می یابد و اساتید صاحبنظر هر حوزه برای ارزیابی و داوری انتخاب میشوند و گاهی این جلسات چندین سال طول میکشد.
خسروپناه گفت: هدف هیأت حمایت از نظریه پردازی و حمایت تولید نظریه نیست بلکه دانشگاهها موظف به تولید نظریه هستند و هدف این هیئت، حمایت از نظریه پردازان و یک کار ستادی است.
خسرو پناه افزود: در طول ۱۵ سال فعالیت، ۳۹ کرسی موفق از بین صدها کرسی برگزار شده به ثبت رسیده که از بین آنها ۱۷ نظریه، ۱۹ نوآوری و ۳ نقد بوده است که سه نظریه مربوط به اساتید دانشگاه علوم تحقیقات تهران بوده است.
وی همچنین درباره کمیتههای دستگاهی و اهداف این کمیته در دانشگاهها گفت: کمیته دستگاهی در حقیقت شاخهای از هیأت حمایت در دانشگاهها و مراکز علمی است که وظیفه برنامه ریزی، هماهنگی، پیگیری و برگزاری کرسیهای علمی ـ ترویجی را در چارچوب قوانین و مقررات هیأت حمایت در مراکز تحت اشراف خود بر عهده دارد و اعضای آن متشکل از روسای دانشگاهها و مراکز علمی کشور و همچنین روسای دانشکدههای مختلف است.
رئیس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسیها گفت: دانشگاههایی نظیر علامه، امام صادق، اصفهان، سیستان و بلوچستان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه از جمله مراکزی هستند که در حوزه کرسیهای نظریه پردازی و ترویجی اقدامات بسیار مؤثری انجام دادهاند.
در پایان همایش اساتید و اعضای هیأت علمی حاضر در همایش به طرح پرسشها و ابهامات خود پرداختند که حجت الاسلام خسروپناه به آنها پاسخ داد.
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