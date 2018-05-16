به گزارش خبرگزاری مهر، همایش منطقه‌ای «آشنایی با کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره» سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در محل تالار علامه حلی واحد دانشگاه آزاد واحد اهواز برگزار شد.

در این همایش حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه رئیس دبیرخانه کرسی‌­های نظریه پردازی، نقد و مناظره، سلطانعلی میر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام حسن خیری رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و جمع دیگری از مسئولان دانشگاه‌ها واعضای هیأت علمی حضور داشتند.

رئیس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ­های نظریه پردازی، نقد و مناظره در ابتدا با تشکر از مسئولین این همایش گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در دوره اخیر مدیریتی اهتمام ویژه­ای نسبت به امر کرسی­ های نظریه پردازی نشان داده‌اند که از این بابت از آن‌ها تشکر می‌کنیم.

حجت الاسلام خسروپناه ادامه داد: در بحث کرسی‌های نظریه پردازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۱۵ سال پیش کرسی‌های آزاداندیشی را از کرسی‌های نظریه پردازی تفکیک کرد. متولی قانون گذاری کرسی آزاداندیشی، شورای اسلامی کردن دانشگاه‌ها و متولی قانون گذاری کرسی‌های نظریه پردازی، هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره هستند.

عبدالحسین خسروپناه گفت: کرسی­ های نظریه پردازی مربوط به اعضای هیأت علمی و اساتید است در حالی که کرسی ­های آزاداندیشی مربوط به دانشجویان است.

رئیس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ­های نظریه پردازی، نقد و مناظره ادامه داد: دبیرخانه هیأت حمایت دو دسته از نشست‌ها را پشتیبانی می‌کند که به نام کرسی­های نظریه پردازی و کرسی‌های ترویجی شناخته می‌شوند.

عضو شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: کرسی ­های ترویجی که بیش از ۲۰۰۰ کرسی تا کنون برگزار شد فرصتی است برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و همچنین خود دانشگاه‌ها تا با فرایند این نشست‌ها آشنا شوند.

وی گفت:این نشست‌ها با حضور ارائه دهنده و یک ناقد برگزار می‌شود و صاحب‌نظر می‌تواند نظر خود را در معرض نقد قرار دهد.

وی افزود: اما کرسی ­های نظریه پردازی با حضور حداقل سه داور و سه ناقد برگزار می‌شود یک فرایند سخت و دشوار به لحاظ علمی دارد و چندین جلسه برای یک طرحنامه اختصاص می یابد و اساتید صاحب‌نظر هر حوزه برای ارزیابی و داوری انتخاب می‌شوند و گاهی این جلسات چندین سال طول می‌کشد.

خسروپناه گفت: هدف هیأت حمایت از نظریه پردازی و حمایت تولید نظریه نیست بلکه دانشگاه‌ها موظف به تولید نظریه هستند و هدف این هیئت، حمایت از نظریه پردازان و یک کار ستادی است.

خسرو پناه افزود: در طول ۱۵ سال فعالیت، ۳۹ کرسی موفق از بین صدها کرسی برگزار شده به ثبت رسیده که از بین آن‌ها ۱۷ نظریه، ۱۹ نوآوری و ۳ نقد بوده است که سه نظریه مربوط به اساتید دانشگاه علوم تحقیقات تهران بوده است.

وی همچنین درباره کمیته‌های دستگاهی و اهداف این کمیته در دانشگاه‌ها گفت: کمیته دستگاهی در حقیقت شاخه‌ای از هیأت حمایت در دانشگاه‌ها و مراکز علمی است که وظیفه برنامه ریزی، هماهنگی، پیگیری و برگزاری کرسی‌های علمی ـ ترویجی را در چارچوب قوانین و مقررات هیأت حمایت در مراکز تحت اشراف خود بر عهده دارد و اعضای آن متشکل از روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور و همچنین روسای دانشکده‌های مختلف است.

رئیس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌ها گفت: دانشگاه­هایی نظیر علامه، امام صادق، اصفهان، سیستان و بلوچستان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه از جمله مراکزی هستند که در حوزه کرسی­های نظریه پردازی و ترویجی اقدامات بسیار مؤثری انجام داده‌اند.

در پایان همایش اساتید و اعضای هیأت علمی حاضر در همایش به طرح پرسش‌ها و ابهامات خود پرداختند که حجت الاسلام خسروپناه به آن‌ها پاسخ داد.