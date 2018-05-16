میزان جرائم در شهرستان البرز کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودخانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل دادستانی برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان جنایات اخیر رژیم کودک کش صهیونیستی علیه مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین رامحکوم کرد و گفت: امیدواریم شایستگی برخورداری از این سفره الهی و دوری از گناه را داشته باشیم.

وی افزود: با اقدامات پیشگیرانه و اطلاع رسانی بموقع و آگاه سازی مردم نسبت به معضلات و مشکلات اجتماعی خوشبختانه شاهد کاهش پرونده های قضایی در خصوص جرائم خشن در شهرستان البرزهستیم.

وی نقش رسانه ها و جراید را در آگاه سازی مردم تاثیرگذار دانست و یادآورشد: خبرنگاران با رعایت اصول حرفه ای خبر و عمل به رسالت خود می توانند در کنار انعکاس عملکرد دستگاههای اجرایی با بیان دغدغه ها و خواسته های مردم نیز مسئولان را در رفع مشکلات یاری کنند.

دادستان البرز دوری از تشویش اذهان عمومی و شایعات را از نیازهای رسانه ای دانست و گفت: رسانه ها باید کمک کنند تا ضمن جلوگیری از نشر خبرهای کذب، فضای حاکم در جامعه را به سمت آرامش و وحدت و تحقق اهداف نظام هدایت کنند.

محمودخانی گفت: نقد اصحاب رسانه نسبت به مسئولان باید منصفانه باشد و تلاش کنید از تخریب افراد و مسئولان خودداری شود.

وی در خصوص مشکلات زمین های قدیانی در شهر الوند اظهارداشت: همه تلاش دستگاه قضایی در شهرستان، احقاق حق مردم است و گام هایی در این خصوص برداشته شده که مالکین و افرادی که با خرید زمین اقدام به ساخت سرپناهی برای خود کرده اند آسیب نبینند و متضرر نشوند.

دادستان شهرستان البرز بیان کرد: در این پرونده با کسانی که در شکل گیری این قرارداد نادرست مشارکت کرده اند و به بیت المال و مردم آسیب زدند برخورد قانونی خواهد شد و با تشکیل پرونده درحال رسیدگی به این قرارداد هستیم.

وی درخصوص تخریب و تصرف کانال آب در غرب زمین های شهرداری الوند گفت: در این مورد هم کارهای خوبی انجام شده و بارسیدگی به آن و تشکیل پرونده درصدد احقاق حقوق از دست رفته مردم هستیم.

برخورد با مجرمان فضای مجازی

دادستان شهرستان البرز در ادامه در مورد پرونده «کانال محرمانه الوند» در فضای مجازی اظهارداشت: متاسفانه افرادی ناشناس با راه اندازی این کانال اقدام به تخریب افراد و مسئولان و همسویی با کانال های معاند خارج از کشور می کردند که با ورود دستگاه قضایی این افراد شناسایی شدند و با تشکیل پرونده درحال رسیدگی به آن هستیم.

وی در زمینه مشکلات نصرت آباد گفت: اقدام خوبی برای شهرشدن نصرت آباد صورت نگرفته و این منطقه به صورت روستا محسوب می شود و برای اداره این منطقه از محل ارزش افزوده اعتبارات خوبی پیش بینی شده است.

دادستان البرز همچنین از رسیدگی به پرونده تخلف دو عضو شورای اسلامی شهر الوند خبرداد و گفت: سلب عضویت و صدور قرار نظارت قضایی برای یکی از اعضای شورای شهر الوند صادر شده و باید از عضو علی البدل برای حضور در صحن شورای شهر دعوت شود.

محمود خانی درادامه ارتشکیل پرونده برای یکی از مدیران سابق شهرداری الوندخبرداد وگفت： موضوع یکی از مدیران شهرداری که از طریق رسانه ها منعکس شد پیگیری کردیم و هم اکنون برای این شخص در دادگستری تشکیل پرونده شده است.

محمودخانی اضافه کرد: برای حل برخی مشکلات شهر صنعتی البرز لازم است قوانین شرکت شهر صنعتی البرز تغییر کند زیرا پیچیدگی قوانین باعث شده نظارت درستی در مدیریت این شرکت صورت نگیرد و راهکار اصلی نظارت درست بر این شرکت و جلوگیری از استخدام های بی ضابطه و تغییر در برخی قوانین این شرکت است.

جشن گلریزان در البرز برگزار می شود

وی در ادامه گفت: برای آزادی زندانیان نیازمند مالی از سوی دادستانی و دادگستری البرز در ماه رمضان جشن گلریزان برگزار می شود تا بتوانیم زمینه کاهش جمعیت کیفری در زندانهای استان را فراهم کنیم.