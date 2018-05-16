حزب اتحاد ملت جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جنایات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی و انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، حزب اتحاد ملت ایران بیانیه ای صادر کرد.

این بیانیه به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

بر این سرزمین، بانوی سرزمین‌ها

آغازِ آغازها

پایانِ پایان‌ها

که فلسطین‌اش نام بود

که فلسطین‌اش از این پس نام گشت

بر این سرزمین چیزی هست که شایستۀ زیستن است!

محمود درویش

بار دیگر در ۷۰ سالگی «روز نکبت» جنایت و به خون نشاندن مردمان سرزمین فلسطین در حالی رقم خورد که ایالات متحده آمریکا رسما بیت المقدس، محل مورد احترام همه ادیان ابراهیمی را محل استقرار سفارت خود قرار داد. عملی که دهن کجی آشکار به خواست تاریخی مردم فلسطین قلمداد شده و حتی نسبت به آنچه در سال های گذشته تحت عنوان مذاکرات صلح از سوی دولت‌های پیشین آمریکا پیگیری میشده نیز خط بطلان کشیده است.

بی‌شک رویکرد جنگ‌طلبانه و ضد انسانی رژیم صهیونیستی در این روز ورق جدیدی خورد و در این جنایت دولت دونالد ترامپ و شخص او هم داستانند.

فلسطین، رمز بقای آرمان‌های رهایی‌بخش انسان است. فلسطین، سرزمین صلحِ ذبح شده به دست ناقضان حقوق بشر است که «حقوق بشر» برایشان تنها لق لقه زبان است. حقوق بشری که تنها برای ملت های خودشان مطلوب و برای دیگر ملت‌ها و دولت‌ها، ابزاری برای مچ‌گیری، معامله و امتیازگیری است. وگرنه چگونه می‌توان مدافع حقوق بشر بود و جنایت سازمان یافته و دولتیِ ۷۰ ساله را ندید و حمایت تمام عیار کرد؟

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن اعلام انزجار از تداوم جنایت‌های رژیم نژادپرست و ناقض حقوق بشر صهیونیستی و نیز محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، از همه جریان‌ها و احزاب سیاسی دعوت می کند تا ضمن اعلام همبستگی با ملت فلسطین، رسالت انسانی، ملی و دینی خود را به جا آورده و یک صدا و متحد آزادی و رهایی سرزمین‌های اشغالی و حق تعیین سرنوشت فلسطینان توسط ساکنان تاریخی این سرزمین را فریاد زنند.



بدون شک ساکتین این جنایت در هر جای جهان، شرمسار تاریخ خواهند بود.

و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی»