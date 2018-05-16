میهمانان خارجی نشست‌ «قدس پایتخت همیشگی فلسطین» وارد هرمزگان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه هفتادمین سالگرد اشغال فلسطین و تشکیل رژیم جعلی اسرائیل، سلسله نشستهایی با موضوع قدس از برنامههای جنبی ششمین کنفرانس بینالمللی افق نو با عنوان «قدس پایتخت همیشگی فلسطین» با حضور دو تن از فعالان ضد صهیونیست خارجی در استان هرمزگان برگزار میشود.
با سفر مهمانان خارجی از جزیره قشم به بندرلنگه، سلسله نشستهای استانی «قدس پایتخت همیشگی فلسطین» که به همت شبکه جوانان رضوی استان هرمزگان و همکاری موسسه جوانان آستان قدس رضوی تدارک دیدهشده است، رسماً آغاز به کار کرد.
بازدید از «خانه فکری»، نخستین برنامه بعدازظهر امروز بود که بهمنظور آشنایی هرچه بیشتر مهمانان خارجی با آداب، رسوم، سنن، سبک زندگی و معماری مردمان ساحلنشین خلیجفارس در جنوب ایران اسلامی صورت گرفت.
خانه فکری که در اواخر دوره قاجاریه به دست عبدالواحد فکری (از تجار بندرلنگه) با بادگیرهای بلند و زیبا ساختهشده، یکی از بناهای تاریخی ساحل بندرلنگه در غرب استان هرمزگان است که بهعنوان اثر ملی نیز به ثبت رسیده است.
این خانه دو بخش اندرونی و بیرونی برای اسکان خانواده فکری و پذیرایی از مهمانان و تجار در نظر گرفتهشده است و شامل پنج بادگیر، ۲ زیرزمین، ۲۵ اتاق و حیاط مرکزی است.
دیدار با «موسی غلامپور» تنها بازمانده جنگ جهانی دوم و از سرنشینان لنج تجاری «بوم مسی» در زمان حمله زیردریایی ژاپنی در بندر تاریخی کنگ پایانبخش برنامههای عصر گذشته حضور مهمانان خارجی سلسله نشستهای استانی «قدس پایتخت همیشگی فلسطین» در شهرستان بندرلنگه بود.
موسی غلامپور یکی از ۶۴ سرنشین لنج تجاری بوم مسی، بزرگترین لنج دنیا در آن زمان است که زیردریایی ژاپنی در سال ۱۹۴۴ میلادی آن را غرق کرد.
این دریانورد پیشکسوت که آن زمان نوجوان بود، به بیان خاطرات آن دوران پرداخت و گفت: لنج بوم مسی پس از حرکت از بندرکُنگ و عبور از بندر گوادر پاکستان و بنادر کراچی، ملی بار، بمبئی و مانگرو هند بهطرف شمال آفریقا درحرکت بود که هدف شلیک این زیردریایی قرار گرفت.
وی افزود: ۳۲ نفر از سرنشینان لنج مسی هنگام حمله زیردریایی ژاپنی جان باختند و دیگر سرنشینان با یک قایق نجات کوچک پس از ۱۴ شبانهروز سرگردانی در دریا به سواحل سخت گذر سومالی رسیدند و بالاخره پس از هشت ماه دوری از خانه ۲۹ نفر از آنها به وطن بازگشتند.
دیدار با نخبگان شیعه و اهل سنت شهرستان بندرلنگه از دیگر برنامههایی بود که با حضور «جیم دبلیو» از کشور آمریکا و «دیوید لاولی واکلین» از کشور انگلستان در شهر بندرلنگه برگزار شد.
دیدار با خانوادههای شهدای خلیجفارس و هواپیمای ایرباس و حضور در نشست عمومی و دیدار با نخبگان از برنامههای روز چهارشنبه در بندرعباس و بازدید از جزیره هرمز و نشست خبری در هتل هرمز از برنامههای روز پنجشنبه میهمانان خارجی همایش است.
ششمین کنفرانس بینالمللی افق نو همزمان با روز نکبت (سالروز تأسیس رژیم صهیونیستی) با حضور اندیشمندان و فرهیختگان از ۲۲ کشور جهان در حال برگزاری است.
در این کنفرانس شخصیتهای سیاسی مانند نمایندگان سابق و فعلی اتحادیه اروپایی و نماینده فعلی پارلمان یکی از کشورهای اروپایی، نظامی مانند سرهنگ سابق جنگ روانی ارتش آمریکا و کارشناس ارشد سابق سیاستهای امنیتی دفتر وزیر دفاع آمریکا، امنیتی مانند افسر سابق اطلاعات نظامی سی.آی.ای، چهرههای دانشگاهی، رسانهای، هنرمندان و فعالین ضد جنگ حضور دارند.
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