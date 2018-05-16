به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهران عالم‌زاده صبح چهارشنبه در جمع کارکنان شهرداری منطقه دو با بیان اینکه مردم، مشتری‌های ما هستند، گفت: همه باید به مردم احترام بگذاریم.

وی با اشاره به ورود مشتری‌های خاص به شهرداری منطقه دو تأکید کرد: در منطقه دو باید برای مشتری‌های خاص شرایط ویژه‌ای قائل شویم و ساختاری ایجاد کنیم تا به مشتریان خاص خدمات ویژه‌ای ارائه کنیم.

عالم‌زاده به بدهی‌های متعدد شهرداری کرمان اشاره کرد و گفت: بدهی به نیروی انسانی، از تمام بدهی‌ها نامطلوب‌تر است؛ بنابراین، اولویت نخست مدیریت شهری در دوره‌ جدید، پرداخت حقوق نیروی انسانی است.

وی با بیان اینکه در شهرداری منطقه دو ظرفیت بیشتری برای درآمدزایی وجود دارد، گفت: همکاران شهرداری منطقه دو باید بیشتر تلاش کنند تا از بحرانی که در آن قرار داریم، به‌خوبی عبور کنیم.

شهردار کرمان به برجام و مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور هم اشاره کرد و گفت: پول، کالای هوشمندی است و به سمت جایی می‌رود که سودآور باشد؛ بنابراین، در شرایط فعلی، به سمت ساختمان‌سازی نمی‌آید و چون درآمدهای شهرداری از گذشته به صدور عوارض، تفکیک و فروش تراکم متکی بوده، اکنون با مشکل مواجه شده‌ایم.

عالم‌زاده ممیزی شهر کرمان را ضروری دانست و گفت: در حوزه‌ ممیزی باید با کمک همکاران شهرداری‌های مناطق تلاش کنیم که این مهم به ثمر برسد تا بتوانیم در زمینه‌ وصول عوارض به‌صورت جدی وارد شویم.

وی با بیان اینکه متأسفانه برخی همکاران که منافع و منفعت‌شان به خطر افتاده و حب‌وبغض دارند، همکاران دیگر را تحریک می‌کنند که به تجمع‌های غیرقانونی دست بزنند، تصریح کرد: این افراد با فرافکنی، مشکلات را به شورای اسلامی شهر، شهردار، معاون مالی و اقتصادی و سایر مدیران نسبت می‌دهند؛ درحالیکه اگر کارنامه‌ این افراد را بررسی کنیم، هیچ نقطه‌ مثبتی دیده نمی‌شود.

شهردار کرمان به برخی تجمع‌های غیرقانونی اشاره کرد و گفت: در شهرداری به‌دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم؛ ضمن اینکه تمام همکاران باید این موضوع را بدانند وقتی پول نیست، باید صبر و حوصله داشته باشند.

عالم‌زاده در خصوص ثبت ساعت ورود و خروج توسط کارکنان شهرداری گفت: بیش از ۱۰ درصد از کارکنان شهرداری ساعت ورود و خروج خود را ثبت نمی‌کردند که موجب ایجاد اختلال در شهرداری شده بود.

وی ضمن تشکر از تمام کارکنان به‌ویژه معاونان شهرداران و مدیران حراست مناطق که نسبت به ثبت ورود و خروج خود اقدام کردند، گفت: در برخی موارد همه برابر هستیم و به نظر من شهردار و معاونان شهردار هم باید ساعت ورود و خروج خود را ثبت کنند.

شهردار کرمان در رابطه با بازنشسته شدن کارکنانی که به مرز بازنشستگی رسیده‌اند، گفت: وقتی دچار مشکلات عدیده‌ مالی هستیم، باید تعدادی از همکاران بازنشسته شوند تا بخشی از بار مالی شهرداری کم شود؛ ضمن اینکه با این اقدام برای جوانان نیز فرصت مناسب ایجاد می‌شود تا رشد کنند.

عالم‌زاده با بیان اینکه برخی از همکاران انتظار دارند اقوام و فرزندان‌شان در شهرداری مشغول به‌کار شوند، گفت: از سال ۹۳ بخشنامه شده که به‌کارگیری هر نوع نیرو در شهرداری‌ها ممنوع است؛ ضمن اینکه استانداری پیگیر تعیین‌تکلیف نیروهایی است که از سال ۹۳ در شهرداری جذب شده‌اند.

وی بار دیگر با تأکید بر اینکه از همکاران منطقه دو انتظار داریم با توجه به شرایط مالی کنونی، با همدلی و همت مضاعف تلاش کنند تا این شرایط را به‌خوبی پشت سر بگذاریم، گفت: نمی‌توانیم نسبت به سرنوشت یک‌دیگر بی‌تفاوت باشیم.

شهردار کرمان افزود: شرایط مالی دولت مناسب نیست؛ چراکه اگر مناسب بود، یارانه‌ مربوط به اتوبوس‌رانی را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کرد.

عالم‌زاده ادامه داد: هیچکس به شهرداری کمک نخواهد کرد؛ بنابراین، خودمان باید به خودمان کمک کنیم؛ باید نگاه را به درون معطوف کنیم و با تعامل بیشتر با مردم، در جهت افزایش درآمدها تلاش کنیم.

وی با بیان این‌که سلایق شهروندان ساکن در منطقه دو با سایر مناطق متفاوت است، گفت: در زمینه‌ی مسایل مربوط به خدمات شهری در منطقه دو، باید به سمت اقدامات کیفی برویم و از اقدامات کمی پرهیز کنیم.

شهردار کرمان به انتخاب علی سعیدی، به‌عنوان سرپرست شهرداری منطقه دو اشاره کرد و گفت: انتخاب مهندس سعیدی، به‌عنوان سرپرست شهرداری منطقه دو، در همین راستا بود که اقدامات کیفی در محدوده‌ی این منطقه افزایش پیدا کند.

عالم‌زاده هم‌چنین با بیان این‌که کارکنان و کارگران شهرداری افراد باغیرتی هستند و شهر را مثل خانه‌ی خود می‌دانند، گفت: امکان ندارد در سیستمی نیروی انسانی چهارماه حقوق نگرفته باشد، اما هم‌چنان با همان کیفیت کار کند.

وی افزود: ما قدر چنین نیروهایی را به‌خوبی می دانیم؛ ضمن این‌که مردم هم باید قدر این افراد که دلسوزانه برای شهر خدمت می‌کنند را بدانند و با پرداخت حق‌وحقوق شهرداری، کمک کنند تا بتوانیم حقوق معوق کارگران را پرداخت کنیم.

شهردار کرمان هم‌چنین ساختمان فعلی شهرداری منطقه دو را در شأن کارکنان و ارباب رجوع این منطقه ندانست و گفت: در محدوده‌ی اراضی حسن‌آباد، قطعه‌زمینی برای احداث ساختمان جدید شهرداری منطقه دو در نظر گرفته شده است.

سرپرست شهرداری منطقه دو نیز ضمن تشکر از حضور شهردار کرمان در جمع کارکنان این منطقه گفت: همکاران منطقه دو، ظرفیت بالایی دارند، اما همواره تحت فشار کاری هستند.

علی سعیدی افزود: علی‌رغم درآمدزایی در منطقه دو، این منطقه از نظر سیستم‌های مورد نیاز اداری عقب است و به‌طور مثال روابط‌عمومی ندارد.

وی به احداث ساختمان جدید شهرداری منطقه دو هم اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با انتخاب یک مشاور خوب، یک ساختمان ماندگار برای شهرداری منطقه دو بسازیم.

سرپرست شهرداری منطقه دو با اشاره به تشکیل کمیسیون‌های مختلف درآمدی، شهرسازی و حقوقی در این منطقه گفت: از طرف تمام همکارانم در منطقه دو قول می‌دهیم که تلاش کنیم تا شرایط سخت کنونی را با سربلندی پشت سر بگذاریم