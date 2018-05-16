به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محمد رضا زمانی اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث منطقه ای شدن در جهت تمرکز زدایی، کم کردن هزینه ها و صرفه جویی را از اولویت‌های دانشگاه پیام نور در ماه‌های پیش رو دانست.

وی باتاکید برضرورت بسترسازی برای رفع چالش ها و پیشرفت علمی دانشگاه پیام نور گفت: از هر طرح و برنامه ای که در جهت درآمدزایی با رعایت شئون دانشگاه و قوانین است، استقبال و از آن حمایت می کنیم .

رئیس دانشگاه پیام نور از اختصاص بودجه مراکز به آنها و تصمیم سازی از سوی مسئولان مراکز با رعایت سر فصل بودجه ای را از اولویت‌های مالی در سال جاری ذکر کرد.

وی با اشاره به بودجه فرهنگی بر هزینه کرد این بودجه در ردیف مربوطه و دوری از صرف آن در سایر ردیف‌ها تاکید کرد و گفت: اگر صرف هزینه ها را بر عهده روسای مراکز قرار دهیم، تصمیم سازی بهتری در جهت هزینه بودجه ها صورت می گیرد.