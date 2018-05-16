آمار عجیب و فوق العاده تیم قطری در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم الدحیل قطر موفق شد در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مثل بازی رفت با ۴ گل تیم العین را مغلوب کند تا همچنان مقتدرانه به راهش در این مسابقات ادامه دهد. الدحیل تنها تیم حاضر در این مسابقات است که صد درصد دیدارهایش را پیروز شده و امتیازات را به صورت کامل گرفته است. نزدیک ترین تیم به الدحیل «چونبوک موتورز» است. این تیم با ۶ پیروزی و ۲ شکست ۱۸ امتیاز بیشترین امتیاز را بعد از الدحیل ۲۴ امتیازی به دست آورده است.

الدحیل در ۸ بازی خود در آسیا ۲۱ گل زده و ۹ گل خورده دارد. اما این تیم نه بهترین خط حمله آسیا را در اختیار دارد و نه بهترین خط دفاعی را. چون بهترین خط حمله با ۲۶ گل زده در اختیار چونبوک موتورز است و چهار تیم استقلال، پرسپولیس، الهلال و کاشیما آنتلرز با ۷ گل خورده در این مسابقات به صورت مشترک دارای بهترین خط دفاعی هستند.

الدحیل در لیگ ستارگان قطر هم آماری فوق العاده دارد و یک فصل را بدون شکست پشت سر گذاشت. الدحیل در ۲۲ بازی انجام داده در لیگ ستارگان قطر با ۱۹ پیروزی و ۳ مساوی و بدون شکست ۶۰ امتیاز کسب کرد و مقتدرانه قهرمان لیگ قطر شد. این تیم در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷ هرگز شکست نخورد تا فصلی بدون شکست را پشت سر بگذارد. این تیم در لیگ ستارگان قطر ۸۶ گل زده در ۲۲ بازی دارد و تنها ۲۷ بار دروازه‌اش باز شده تا تفاضل گل ۵۹ برای این تیم ثبت شده باشد.