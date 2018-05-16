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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

آمار عجیب و فوق العاده تیم قطری در آسیا

آمار عجیب و فوق العاده تیم قطری در آسیا

تیم الدحیل قطر در حالی به جمع ۸ تیم برتر آسیا رسید که صد درصد امتیازات لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم الدحیل قطر موفق شد در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مثل بازی رفت با ۴ گل تیم العین را مغلوب کند تا همچنان مقتدرانه به راهش در این مسابقات ادامه دهد. الدحیل تنها تیم حاضر در این مسابقات است که صد درصد دیدارهایش را پیروز شده و امتیازات را به صورت کامل گرفته است. نزدیک ترین تیم به الدحیل «چونبوک موتورز» است. این تیم با ۶ پیروزی و ۲ شکست ۱۸ امتیاز بیشترین امتیاز را بعد از الدحیل ۲۴ امتیازی به دست آورده است.

الدحیل در ۸ بازی خود در آسیا ۲۱ گل زده و ۹ گل خورده دارد. اما این تیم نه بهترین خط حمله آسیا را در اختیار دارد و نه بهترین خط دفاعی را. چون بهترین خط حمله با ۲۶ گل زده در اختیار چونبوک موتورز است و چهار تیم استقلال، پرسپولیس، الهلال و کاشیما آنتلرز با ۷ گل خورده در این مسابقات به صورت مشترک دارای بهترین خط دفاعی هستند.

الدحیل در لیگ ستارگان قطر هم آماری فوق العاده دارد و یک فصل را بدون شکست پشت سر گذاشت. الدحیل در ۲۲ بازی انجام داده در لیگ ستارگان قطر با ۱۹ پیروزی و ۳ مساوی و بدون شکست ۶۰ امتیاز کسب کرد و مقتدرانه قهرمان لیگ قطر شد. این تیم در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷ هرگز شکست نخورد تا فصلی بدون شکست را پشت سر بگذارد. این تیم در لیگ ستارگان قطر ۸۶ گل زده در ۲۲ بازی دارد و تنها ۲۷ بار دروازه‌اش باز شده تا تفاضل گل ۵۹ برای این تیم ثبت شده باشد. 

کد مطلب 4298190

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