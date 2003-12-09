فيلم " چسبيده به تو" به نمايش عمومي درمي آيد

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين اثر كمدي كه ازحضور" مت ديمون " و" گرگ كنير" درنقشهاي اصلي سود مي جويد داستان زندگي برادران دوقلويي است كه زندگي مسرت بخشي را دارند تااينكه يكي ازبرادرها تصميم مي گيرد شانسش را درزمينه ايفاي نقش درفيلمهاي سينمايي بيازمايد.

ازديگرهنرپيشگان اين اثرمي توان به چهره هايي چون " اوا مندس "، " ون يا شين " و " پت كرافورد براون "اشاره كرد.

" چسبيده به تو" براي موفقيت درگيشه فروش ناگزيربه مبارزه با سايرفيلمهاي كمدي جدول ازجمله " كاخ ارواح " و" كوتوله " است ." كاخ ارواح " جديدترين اثر" ادي مورفي " به شمارمي آيد و داستان خانواده اي است كه درجريان يك گفت وگوي كاري درخانه اي قديمي با يك روح ملاقات مي كنند ودراين بين به ارزشهاي واقعي زندگي پي مي برند.

اين درشرايطي است كه " كوتوله " داستان كودكي است كه توسط كيف بابا نوئل به قطب شمال منقل شده ودرآنجا توسط يك كوتوله بزرگ مي شود.

اوپس ازمدتي درمي يابد كه قدش سه برابرقد اعضاي خانواده اش است ازهمين روتلاش را براي يافتن خانواده واقعي اش آغازمي كند.

اين اثرازحضور" ويل فارل " درنقش اصلي سود مي جويد.

ازديگرآثاربرادران " فارلي " مي توان به فيلمهاي كمدي ومطرح " من ، خودم وايرين " ، " چيزي درمورد مري وجود دارد " و " گنگ وگنگ تر" اشاره كرد.