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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۵۵

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین خبر داد؛

سقوط ۳ نفر در کانال آب ورامین/۲ نفر جان باختند

سقوط ۳ نفر در کانال آب ورامین/۲ نفر جان باختند

ورامین- سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از سقوط ۳ نفر در کانال آبی در ورامین خبر داد و گفت: ۲ نفر در این حادثه جان باختند.

بهنام کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صبح چهارشنبه یک کودک حدودا ۸ ساله در حال بازی در اطراف شهرک «فجر» ورامین بوده است، که توپ وی درون کانال افتاده و کودک به دنبال توپ خود دویده و متاسفانه درون کانال سقوط می کند.

وی افزود: ۲ مرد که در حال عبور از آن محل بودند، به محض رویت این اتفاق برای نجات کودک وارد کانال آب شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین گفت: آتش نشانان پس از اطلاع از حادثه به سرعت در محل حاضر و وارد عمل شدند.

کرمانی گفت: از ۲ مردی که برای نجات جان کودک وارد کانال آب شده بودند، یک نفر متاسفانه جان باخت و آتش نشانان توانستند مرد دیگر را زنده نجات دهند.

وی اظهار داشت: کودک ۸ ساله نیز در این حادثه جان باخت، تا تعداد فوتی های این حادثه به ۲ نفر برسد.

کد مطلب 4298203

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