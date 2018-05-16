سقوط ۳ نفر در کانال آب ورامین/۲ نفر جان باختند

بهنام کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صبح چهارشنبه یک کودک حدودا ۸ ساله در حال بازی در اطراف شهرک «فجر» ورامین بوده است، که توپ وی درون کانال افتاده و کودک به دنبال توپ خود دویده و متاسفانه درون کانال سقوط می کند.

وی افزود: ۲ مرد که در حال عبور از آن محل بودند، به محض رویت این اتفاق برای نجات کودک وارد کانال آب شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین گفت: آتش نشانان پس از اطلاع از حادثه به سرعت در محل حاضر و وارد عمل شدند.

کرمانی گفت: از ۲ مردی که برای نجات جان کودک وارد کانال آب شده بودند، یک نفر متاسفانه جان باخت و آتش نشانان توانستند مرد دیگر را زنده نجات دهند.

وی اظهار داشت: کودک ۸ ساله نیز در این حادثه جان باخت، تا تعداد فوتی های این حادثه به ۲ نفر برسد.