تحرکات آمریکا در اقلیم کردستان برای متحد کردن جریانهای کُرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، یک هیأت آمریکایی برجسته در اربیل گفتگوهایی را به منظور متحد کردن جریان های کُرد پیش از تشکیل دولت جدید عراق انجام داده است.

بر اساس این خبر این هیأت به ریاست «برت مک گورک» فرستاده رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف ضد داعش و «داگلاس سلیمان» سفیر آمریکا در بغداد از بغداد راهی اربیل شده است و با «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان دیدار کرده و تأکید کرده اند که جریان های کُردی باید نقش فعلی در ایجاد دولت جدید داشته باشند.

این هیأت کُرد با «قباد طالبانی» نایب رئیس دولت اقلیم کردستان هم دیدار کرده است و نتایج انتخابات و گام های اصلی برای تشکیل دولت عراق را مورد بررسی قرار داده است.

در اقلیم کردستان عراق حزب بارزانی با اختلاف زیاد از دیگر رقبای خود با کسب ۲۵ کُرسی در پارلمان پیشتاز این رقابت انتخاباتی است و از اتحادیه میهنی کردستان هم ۱۶ کرسی را از آن خود کرده است، این در حالی است که برخی جریان های کردی از جمله جریان التغییر (جنبش گوران) به نتایج انتخابات اعتراض دارند و خواستار بازشماری آرا در کرکوک هستند.